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'dan ceza aldı, kulübüyle yolları ayrıldı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 20:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 21:12
UEFA'dan ceza aldı, kulübüyle yolları ayrıldı

, (Ligue 1) ekiplerinden 'da forma giyen Patrice Evra'ya, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu maçlarından men cezası verdi.

'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 'nın deplasmanda Vitoria Guimaraes'e 1-0 yenildiği maç öncesinde, saha kenarında bir taraftara tekme attığı için kırmızı kart gören Evra'nın, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu müsabakalarından men edildiği bildirildi.

Açıklamada, Evra'ya 10 bin avro para cezası da verildiği kaydedildi.

MARSİLYA İLE YOLLARI AYRILDI

Bu cezanın ardından, Olympique Marsilya Kulübü, anlaşmalı olarak Evra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Evra'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Olympique Marsilya, geçen hafta 36 yaşındaki oyuncuyu Vitoria Guimaraes maçındaki hareketinden dolayı takımdan uzaklaştırmıştı.

Öte yandan, maçta yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle UEFA, Olympique Marsilya'ya 25 bin, Vitoria Guimaraes'e ise 5 bin avro para cezası verdi.

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