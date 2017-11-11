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hazırlık maçında ile yenişemedi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 17:11
Beşiktaş hazırlık maçında Astra Giurgiu ile yenişemedi

hazırlık maçında Romanya'nın takımı ile karşılaştı.

, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Romanya 1. Lig takımlarından ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

9. dakikada Adriano'nun soldan yaptığı ortada meşin yuvarlağa voleyle vurdu, kaleci gole izin vermedi.

21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Lens'in ön direğe gönderdiği topu Mustafa Pektemek kafayla filelere gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

36. dakikada Nyuiadzi'nin soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Moise müsait pozisyonda sert vurdu, , kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

61. dakikada Astra Giurgiu skora denge getirdi. Savunmanın arkasına atılan topla buluşan rahat pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-1

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Le Tallec müsait pozisyonda topa sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GÜNEŞ, GENÇLERE ŞANS VERDİ

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık maçıyla değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç oyunculara şans verdi. 'u 11'de görevlendiren Güneş ilerleyen dakikalarda , , ve 'ya forma verdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 73. dakikasında Tolga Zengin'in yerine kaleye geçen Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran performansıyla güven verdi. Genç file bekçisi, Astra Giurgiu takımının tehlikeli ataklarında yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Abdullah Buğra Özkara

Beşiktaş: Tolga Zengin (Dk. 73 Utku Yuvakuran), Fatih Aksoy, , Medel, Adriano (Dk. 73 Marlon Bülent Üçüncü), Hutchinson (Dk. 65 Alpay Çelebi), (Dk. 73 Mustafa Apardı), Talisca, Lens (Dk. 46 Quaresma), Mustafa Pektemek (Dk. 65 Şiyar Kepir), Negredo

Astra Giurgiu: Lazar (Dk. 79 Bosneag), Belu (Dk. 61 Butean), Polczak (Dk. 46 Da Silva), Bejan, Stan (Dk. 61 Radunovic), Dandea, Moise (Dk. 46 Seto), Gheorghe (Dk. 46 Mrzljak), Ionita, Nyuiadzi, Abang (Dk. 46 Le Tallec)

Goller: Dk. 21 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 61 Le Tallec (Astra Giurgiu)

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Beşiktaş hazırlık maçında Astra Giurgiu ile yenişemedi
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