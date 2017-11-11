Beşiktaş hazırlık maçında Astra Giurgiu ile yenişemedi

Beşiktaş , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

9. dakikada Adriano'nun soldan yaptığı ortada Mustafa Pektemek meşin yuvarlağa voleyle vurdu, kaleci gole izin vermedi.

21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Lens'in ön direğe gönderdiği topu Mustafa Pektemek kafayla filelere gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

36. dakikada Nyuiadzi'nin soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Moise müsait pozisyonda sert vurdu, Tolga Zengin, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

61. dakikada Astra Giurgiu skora denge getirdi. Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Le Tallec rahat pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-1

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Le Tallec müsait pozisyonda topa sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GÜNEŞ, GENÇLERE ŞANS VERDİ

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık maçıyla değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç oyunculara şans verdi. Fatih Aksoy'u 11'de görevlendiren Güneş ilerleyen dakikalarda Utku Yuvakuran, Şiyar Kepir, Marlon Bülent Üçüncü ve Mustafa Apardı'ya forma verdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 73. dakikasında Tolga Zengin'in yerine kaleye geçen Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran performansıyla güven verdi. Genç file bekçisi, Astra Giurgiu takımının tehlikeli ataklarında yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Abdullah Buğra Özkara

Beşiktaş: Tolga Zengin (Dk. 73 Utku Yuvakuran), Fatih Aksoy, Necip Uysal, Medel, Adriano (Dk. 73 Marlon Bülent Üçüncü), Hutchinson (Dk. 65 Alpay Çelebi), Tolgay Arslan (Dk. 73 Mustafa Apardı), Talisca, Lens (Dk. 46 Quaresma), Mustafa Pektemek (Dk. 65 Şiyar Kepir), Negredo

Astra Giurgiu: Lazar (Dk. 79 Bosneag), Belu (Dk. 61 Butean), Polczak (Dk. 46 Da Silva), Bejan, Stan (Dk. 61 Radunovic), Dandea, Moise (Dk. 46 Seto), Gheorghe (Dk. 46 Mrzljak), Ionita, Nyuiadzi, Abang (Dk. 46 Le Tallec)

Goller: Dk. 21 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 61 Le Tallec (Astra Giurgiu)