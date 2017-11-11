Burak Yılmaz, A Spor'a konuştu!

Trabzonspor'da sezona iyi bir başlangıç yapan, ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Burak Yılmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Burak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtirken; yabancı sınırı için konuştu ve Beşiktaş taraftarlarının gösterdiği tepki ile ilgili de cevabını verdi.

Lucescu'ya güveniyorum!

İŞTE BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ...

"Gol krallığı konusunda bir iddiam yok. Maçların hepsinde oynayabilsem iddiam olur ama, sakatlık olduğundan bir iddiam yok. Türkiye Süper Ligi'nde oynayan tüm oyuncuların iyi olduğunu düşünüyorum. Cenk kardeşim benim, çok seviyorum. Gol atınca çok mutlu oluyorum. Milli Takım'dan arkadaşım. Sonuçta bir Türk, Türk oyuncunun gol atması beni sevindiriyor. İnşallah öyle devam eder, nazar değmez."

"ERSUN HOCA HAYATINI TAKIMINA HARCAMIŞ BİR HOCA"

"Ersun hocaya hepinizin önünde teşekkür ederim. Takımı için her şeyi yapan, gecesini gündüzüne katan, hayatını takımına harcamış bir hoca. Bazen olmayabiliyor, ne kadar istersen iste, uyuşmayabiliyor. Bu da futbolun içinde var, kabul etmek lazım. Ersun hocanın hocalığı ile alakalı, kendisini kanıtlamış, Anadolu kulübünde ekstra başarılar kazanmış bir insan. Hocanın kanı burayla uyuşmadı diyorum ama, bir şeyleri elimizden kaçırdık diyorum. Neyi yapamadığımızı hocamız daha iyi biliyordur"

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

"Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Biraz geriye düşnmüş olmamız, bu şampiyonluğu kovalamayacağımız anlamına gelmez. Biz bütün maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Türkiye Kupası hedefimiz var, geçmişte de almıştık. Trabzonspor'un hedefi bitmez. Biraz yukarıdan uzaklaştık gibi görünüyor ama, kamp bize iyi geldi. İstediğimiz hedeflere doğru yürüyeceğimizi düşünüyorum. Şehir olarak, camia olarak, kulüp olarak 2010-11'e çok takılı kaldık ve diğer sezonları unuttuk. Bunu tekrardan açıp speküle etmek istemiyorum. Benim sözlerim, tavrım nettir bu konuyla alakalı."

"AVNİ AKER BENİM İÇİN BAŞKAYDI"

"Her golüm benim için ayrı ayrı özel, idmanda attığım gollerden bile keyif alırım, unutamadığım bir gol yok. Avni Aker benim için çok değerli. Tepki görüyorsun ama, insanların forma ile yatıp kalktığını hissedebiliyorsun. Çok özel bir stadımız var ama, Avni Aker benim için başka"

YABANCI SINIRI İÇİN; "NE DEMİŞLER, UMURUMDA DEĞİL"

"Bu satten sonra beni eleştirmişler, yok o yorumcu bunu söylemiş, çok umurumda değil. Beni çok etkilemiyor diyeyim, özür dilerim, umurumda değil demeyeyim. Herkesin konuştuğunu dinleyemem, kusura bakmasınlar. Yabanı kuralına karşı olduğumu söyledim. Herkes düşüncesini söylüyor, ben söyleyince problem oluyor. Serbest bırakılmalı dediğimiz zaman saygı duyuyoruz, olmalı dediğimizde bana ağzını açıyorlar. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da yabancı çokmuş da ondan söylüyormuşum. Bana ne, ben 3-4 sene sonra gideceğim. Biz mutlu olmayız, mutlu ederiz, bizim Türk halkı böyledir. Gidin yabancılara sorun, ne kadar güzel ilişkilerimiz var. Ben kendi ülkemi düşünüyorum, kendi ülkemin insanlarını düşünüyorum, genç oyuncuların geleceğini düşünüyorum. Ne yapılabilir? Daha makul bir şekilde getirebilirler. Bizim altyapımızdan 5-6 genç kardeşimiz var, ne kadar potansiyelli oyuncular. Bu yetenekli oyuncuların bu durumda oynayabileceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Yabancı değil, isterseniz hepsi serbest olsun."

"VİDEO HAKEM FUTBOLUN DOĞASINA AYKIRI"

"Video hakem konusunda önemli insanlar olsun diyor, önemli insanlar da olmasın diyor. Bence olmasın. Futbolun doğasına aykırı. O zaman neyi tartışacaksınız? Futbol hatalar oyunu, biz de, hakemler de hata yapıyor. Ben futbolun doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Büyüklerimiz karar verirler."

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ KENDİSİNE OLAN TEPKİSİ

"3-3'lük maçtan sonra Escude'nin bana yaptığı penaltı pozisyonundan sonra bana tavır aldılar. O pozisyon penaltı, sadece pozisyon dışarıdaymış. 100 kere açıklamasını yaptım. Çıktım stada yine bağırdılar, küfür, kıyamet. Ben onlara da saygı duyuyorum. Beşiktaş taraftarına helal olsun. Bu kadar takımını destekleyen, aslan gibi taraftar. Pozisyon penaltı, neden Escude düşüyor? Bana vurmuyorsa neden düşüyor? Böyle düşünmek lazım. Pozisyondan dolayı sinirlilerdi, zaten sinirlerini de her maçta gösteriyorlardı."

"LUCESCU'YA ÇOK İNANIYORUM, ÇOK GÜVENİYORUM"

"Milli takım özel bir yer, futbolun top noktası bizim için. Milli Takım iyi olacaktır. Lucescu'ya çok inanıyorum, çok güveniyorum. Çok az çalıştım ama, tamamen profesyonel, kendini veren, kazanmaya odaklı bir insan. Benim, Arda'nın sakatlığı var. Genç kardeşlerimiz inşallah formayı alır götürür ama milli takım oyuncusu olmak başka bir şeydir. Çok farklı bir duygudur. Yıllardır Hamit Altıntop'a baktığımızda, kendi takımlarında az oynayabilen, ama milli takıma çok performans verebilen bir oyuncuydu Hamit abi. Genç kardeşlerimizden çok iyi yerlerde oynayanlar var, onlara destek olmak lazım. Biz bir olursak, futbolcu, medya, gazeteci, yapamayacağımız bir şey yok."

"ABDÜLKADİR VE YUSUF ÖNCE TRABZON'DA ASLANLAR GİBİ OYNAYACAK"

"Abdülkadir ve Yusuf için transfer kulübümüzün bileceği iştir. Ama önce Trabzonspor'da dolu dolu oynamalılar, önce aslanlar gibi Trabzonspor'da oynayacaklar."