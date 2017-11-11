Igor Tudor'dan önemli açıklamalar...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, beIN SPORTS canlı yayınında sarı kırmızılı takımın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.. konuşuyor.

İŞTE IGOR TUDOR'UN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ...

"Sadece benim başarım değil (Futbolcuya dayalı düzenin değişmesi). Geçtiğimiz 2 sezonda başarısız gelen bir Galatasaray var. Değişiklik kararı alındı. Yönetim böyle bir karar aldı. Bana ve ekibime de güvenildi. Bu şekilde gerçekleşti bu değişiklik."

"Bu zamana kadar benim alıştığım bir sistem yapıldı. İtalya'da uzun yıllar oynadım, orada da bu sistem vardır. Scout ekibi ve teknik ekip vardır. Tabii en son kararı başkan verir. Geceli gündüzlü futbolcular seyredildi. Böyle bir başkanla çalıştığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Böyle bir takım oluştu. Biz karakterli oyuncuları, başarıya aç, bize katkı sağlayacak oyuncuları getirmek istiyorduk. Oyuncunun o anki durumu da çok önemliydi. Benim, sportif direktörümüzün, scout ekibimizin ve başkanımızın çalışmasıyla bu transferler yapıldı."

"%80-%90 başarı oranı verebiliriz (Transferlerdeki performans). Benim fikrimi sahada görüyoruz diyebilirim. Mutlaka bazı oyuncular beklenin daha üzerine çıktılar, bazıları biraz daha çok verebilir."

"BİR FUTBOLCUNUN KARAKTERİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Futbolcunun karakteri çok önemli. Benim oynamak istediğim futbola baktığımız zaman, teknik kalite kadar fizik kalite de çok önemli. Fizik kalitesi de öne çıkan oyuncuları almanız gerekiyor. Antrenmanlar da çok önemli mutlaka. Ben bütün oyuncularımla konuşurum onları motive etmek için çünkü kolay değildir bu zor antrenmanları kaldırmak. Ben hayatım boyunca, hafta boyu çalışmamız ama hafta sonu maçta iyi bir bir performans gösteren bir takım görmedim. En önemli faktör de bu. Motivasyonun oyuncunun kendisinden gelmesi lazım. Bu çok çok önemli..."

"Antrenmanlardan yorulan oyuncular sorulduğunda Tudor, "İsim veremem, oyuncular etkileniyor. Diğer taraftan oyuncularıma devamlı şunu söylerim. Baskette LeBron James günde 7-8 saat çalışıyor. Teniste de öyle. Biz en fazla 1-1,5 saat çalışıyoruz. Oyuncularıma hep bunları söylerim."

"Yeni dönem oyuncular tabiri caiz ise 'şımarık' olabiliyor. Bazı hocalar oyuncuları yormamak için tempoyu düşürüyor ama o zaman aynı performansı gösteremiyorlar."

YASİN ÖZTEKİN FORMAYA UZAK KALDI

"BAFE HER ANTRENMANDAN SONRA ÇALIŞIR"

"Bafetimbi Gomis'te iç motivasyon fazlasıyla var. Bafe her antrenmandan sonra kalır, çalışır, son vuruş çalışır. Maçlardan önce rakip defansları seyreder. O yaşta hala bu isteği devam eden bir oyuncu. Belki de o bağlantı oyununu oynayacağınız en iyi isim değil ama 18 vuruşları çok iyi, golü sezmesi çok iyi. 18 içinde çok etkili bir oyuncu."

"Maicon 4 gol attı. Belki de onu ofansif olarak değerlendirmemiz lazım. Sadece Maicon değil. 3 Brezilyalımıza da parantez açmamız gerekiyor. Genelde takımda çok fazla Brezilyalı varsa ister istemez eğlenceye kaçılabilir. Ama bizde öyle değil. Fernando, Mariano. Fernando'nun liderlik özelliği. Çok iyi anlaşan 3 Brezilyalımız var."

"Fernando bu konuda çok önemli bence. Oyunda defansif anlamda 3. defans gibi. Defansif anlamda 1. bölgede oynarken 3. stoperimiz gibi oluyor. Boşlukları kapatan, doğru yerde duran bir oyuncu. Diğer taraftan defansif anlamda kaliteli oyuncularımız var. Mükemmel bir kalecimiz var. Önde bastığımız için topu kaleye çok getirmemeye çalışıyoruz."

"DURAN TOPLA ÇOK ÖNEMLİ, ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

"Duran toplar artık günümüzde çok büyük önem taşıyor. Bizim yediğimiz gollerin yarısı duran toptan. Bunun üzerine çok çalışıyoruz. Sezon başıyla kıyasladığımızda bir aşama kaydettik. Ama bu sıkıntıyı sadece biz yaşamıyoruz. Duran toplardan birçok maç kazanılıyor, kaybediliyor.

"Tabii ki farklı isimlerin gol atması önemli. Feghouli'den Badou'den Belhanda'dan gol atması yönünde beklentim var. Lig uzun bir maraton. Mutlaka bu isimlerden de goller gelecektir."

"Tolga bu 11 maça baktığımızda bizim anahtar oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray son 2 sezona göre farklı bir oyun oynuyoruz. Dinamik bir oyun oynuyoruz. Tolga da bunu çok iyi yapıyor, onda bu kalite var. Çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamda da oyunu iyi oynayan bir oyuncu. Normalde baktığınızda bir orta saha ama şu an bambaşka bir oyuncu."

"ORTA SAHADAKİ KİMYAMIZ ÇOK UYDU..."

"Orta sahadaki kimyamız çok uydu. Fernando'da olmayan şeylere Badou'nun katkısı oluyor. Badou'da olmayan şeyleri Belhanda kapatıyor. Belhanda'da olmayanları Tolga kapatıyor."

"Ligin 3'te 1'i geçti. Badou Ndiaye'nin bize katkısı çok olumlu. Osmanlıspor'da daha çok gol attı ama orada daha özgürdü, daha fazla ofansifti. Belki de daha az sorumluluğu vardı. Tabii Osmanlıspor ile Galatasaray'da oynamak aynı şeyler değil. Ama Badou'dan gol beklentim var."

ARDA TURAN TRANSFERİ İLE İLGİLİ

"Geçen yaz Arda ile ilgili çok konuştuk ama şimdi Arda ile ilgili kulüpte hiçbir konuşma geçmedi. Arda çok büyük bir oyuncu. Duyduğum kadarıyla karakteri de çok düzgün biri. Öyle biri gelirse, normal bir oyuncu olarak gelmez, durumlar biraz karışık olur. Arda'yı ister miyim? Tabii ki. Beğendiğim bir oyuncu."