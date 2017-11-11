İngiliz kulüpleri Ndiaye'nin peşinde!

Sezon başı Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan Badou Ndiaye gösterdiği performansla kısa sürede tara ftarların sevgilisi olmayı başardı.

Son yıllarda Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Senegalli yıldıza İngilizler'in ilgisi büyüyor. Transfer döneminin başında Osmanlıspor ile yakın temas kuran Ada kulüpleri yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre Leicester ve Newcastle, Ndiaye'ye kanca atmış durumda.

YÖNETİM BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

İki kulübün yıldız futbolcunun tüm maçlarını izlediği ve devre arasında teklife hazırlandığı ifade ediliyor. Menajerlerin de 15 ile 20 milyon Euro arasında bir teklif gelebileceği yönünde Galatasaray yönetimine bilgi verdiği konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar, Ndiaye'yi devre arasında bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Teklifler sezon sonuna bırakılacak.

NDIAYE BU SEZON NE YAPTI?

Dakika: 847

Gol: 0

Asist: 0

Top çalma: 3.6

Top kesme: 0.6

Pas yüz.: 86.5

Kilit Pas: 0.7

Orta: 0.1.