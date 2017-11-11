Kaçan Aslan Emre Akbaba!

Emre Akbaba
'yı Alanyaspor
'da kiralık oynadığı dönemden bu yana izleyen Galatasaray
scout ekibinin, sarı-kırmızılı yetkililere 2014 yılında gurbetçi 10 numaranın alınması hakkında olumlu rapor verdiği ortaya çıktı. Bir alt ligde oynayan Emre'yi almayan Galatasaray, o dönemde birçok başarısız transfere imza attı. Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de performansını artıran Emre Akbaba ara transferde Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda bulunuyor.
Karabükspor'u çalıştırdığı dönemden bu yana Emre'yi takip eden Tudor'un da 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Emre'nin futbol altyapısını Fransa'da almasına dikkat çeken Hırvat hoca, Emre'nin takımda Fransa Ligi kökenli oyunculara çabuk uyum sağlayacağına inanıyor.
128 MAÇTA 45 GOL ATTI
Alanyaspor'a transferi sonrası 5 sezonda 128 maçta forma giyen ve 45 gol atan Emre Akbaba, bu sezon ise 5 gol 3 asist yaptı. Formu ile A Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon 6 gol atmış, 6 da asist yapmıştı. Başarılı isim, kariyerinde Kahramanmaraş Belediye, Antalya
spor formaları da giydi.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ:
UEFA Kupası'nın yıldönümü olan 17 Mayıs 2017'de Florya'daki görüştüğüm G.Saray'ın eski futbolcusu ve Alanyaspor'un altyapı hocası Emrah Eren şöyle dedi: "G.Saray'ın yerinde olsam Emre Akbaba'yı gözü kapalı alırım. Çok yetenekli, çabuk ve sol ayağı müthiş..." Tudor'un Emre'yi istemesini doğru buluyorum. Ayrıca yerli transfer listesinde Akbaba'nın üst sırada olduğunu biliyorum. Hatta yönetimin devre arasında 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı kulağıma geldi. Ama Emre'nin performansını düşünürsek bu rakamın yükseleceğini ve yönetimin de teklifini artıracağını düşünüyorum.
MEHMET ALTIPARMAK DİYOR Kİ:
Türk futbolunun bana göre yetiştirdiği en iyi orta saha. 4 sene önce Kahramanmaraş Belediyespor'da 3. ligde oynarken, iki maçta kendisini izledim ve Alanyaspor'a gittikten sonra transfer listemin en üstüne adını yazdım. İki sezonda 65 maçta oynattım. Başlarda zorlandık. Ama inanılmaz yeteneği var. Çalışmayı çok seven, iki ayağını kullanan, oyun zekası muhteşem bir futbolcu. En büyük özelliği vücut hareketi ile oyuncu eksilten nadir isimlerdendir ve soğukkanlılıkla oynar.