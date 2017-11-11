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Play-off'larda gol sesi çıkmadı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 12:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 12:34
Play-off'larda gol sesi çıkmadı

2018 Elemeleri kıtalararası play-off turu ilk maçlarında - ve - maçları golsüz sona erdi.

Başkent Wellington'daki Westpac Stadı'nda oynanan mücadeleye Okyanusya kıtasından katılan ev sahibi , konuk ettiği temsilcisi ile 0-0 berabere kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 15 Kasım'da Peru'nun başkenti Lima'daki Nacional Stadı'nda oynanacak.

Diğer mücadelede ise ekibi , San Pedro Sula kentindeki Olimpico Stadı'nda ağırladığı karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Rövanş maçında Avustralya, 16 Kasım'da Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda Honduras'ı konuk edecek.

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