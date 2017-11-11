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Soldado eski günlerini arıyor

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 13:50
Soldado eski günlerini arıyor

’nin İspanyol golcüsü , sarı-lacivertlilerde forma giydiği 8 maçta golle buluşamadı. , , Tottenham gibi önemli kulüplerde top koşturan 32 yaşındaki oyuncu, eski formuna döneceği günleri bekliyor.

'nin sezon başında Villarreal'den ettiği eski günlerini arıyor.

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan İspanyol golcü, sarı-lacivertlilerde forma giydiği 8 lig maçında golle tanışamadı. Villarreal'de oynarken yaşadığı sakatlık nedeniyle 36 maç kaçıran Soldado, sakatlık sonrasında ise 10 maçta 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

altyapısında yetişen başarılı golcü, kariyerinin zirve noktasına da formasıyla ulaştı. Valencia ile oynadığı 141 maçta 82 gol, 15 asist yapan Roberto Soldado, buradaki yükselen grafiği ile Tottenham'a transfer oldu. Fakat yeni kulübünde bekleneni veremeyen İspanyol forvet, de geçirdiği 2 sezonun ardından ülkesine geri döndü.

Villarreal formasıyla 55 maçta rakip ağları 12 defa havalandıran 32 yaşındaki tecrübeli cu, 19 gole de katkı sağladı. 2017-2018 sezonu başında ise Fenerbahçe'ye transfer olan Soldado, sarı-lacivertli ekipte 8 maçta forma giymesine rağmen golle buluşamadı.

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Soldado eski günlerini arıyor
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