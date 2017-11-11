Vodafone İstanbul Maratonu koşusu ne zaman saat kaçta başlıyor?

Yarış Günü Programı:?
04.0015 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kesilmesi
07.00 – 07.30 Maraton, 15K ve 10K Sporcularını taşıyacak otobüslerin hareket saati Taksim – Sultanahmet
07.30 – 08.30 Halk Koşusu Sporcularını taşıyacak otobüslerin hareket saati Mecidiyeköy
08:00 Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi
08:30 Eşya Otobüslerinin Start noktasından Finiş noktalarına hareketi
08:45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı
09:00 Maraton Start
09:15 15K Start
09:30 10K Yarış Startı
09:45 Halk Koşusu Startı
11:30 10K Yarışının Sona Ermesi (Eminönü)
12.00 Yenikapı Miting Alanı
12.00 Ödül Töreni (Sultanahmet)
15.00 42K Yarışının Sona Ermesi
125 BİN KİŞİ KOŞACAK
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na bu sene 100'den fazla ülkeden yaklaşık 125 bin kişi katılacak.
Yaklaşık 25 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor.
86 ELİT ATLET KATILACAK
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda 86 elit atletin koşacağı bildirildi.
Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Namibya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Fransa, Sırbistan ve Litvanya'dan gelecek elit atletler, maratonda ter dökecek.
Erkeklerde, en iyi derecesini 2 saat 6 dakika 10 saniye ile bu yıl nisan ayında yapan Kenyalı Paul Lonyangata favori isim olarak gösteriliyor. 2017 Paris Maratonu birincisi olan 1992 doğumlu Lonyangata'nın en yakın rakipleri, geçen senenin şampiyonu Azerbaycanlı Evans Kiplagat, Kenyalı atletler Jacob Kendagor ve Ezekiel Kemboi Omullo ile Etiyopyalı Bazu Worku olacak.