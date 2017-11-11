VODAFONE

39. Vodafone İstanbul Maratonu bu sene de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nde gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen maratona binlerce kişinin yanı sıra atlet sporcular da katılım sağlayacak. ''Vodafone İstanbul Maratonu ne zaman saat kaçta başlıyor'' sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Peki Vodafone İstanbul Maratonu koşusu ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte tüm detaylar...39. Vodafone İstanbul Maraton koşusu 15 Temmuz Şehilter Köprüsü üzerinde gerçekleştirilecek ve yarın başlayacak.

Yarış Günü Programı:?

04.0015 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kesilmesi

07.00 – 07.30 Maraton, 15K ve 10K Sporcularını taşıyacak otobüslerin hareket saati Taksim – Sultanahmet

07.30 – 08.30 Halk Koşusu Sporcularını taşıyacak otobüslerin hareket saati Mecidiyeköy

08:00 Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

08:30 Eşya Otobüslerinin Start noktasından Finiş noktalarına hareketi

08:45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09:00 Maraton Start

09:15 15K Start

09:30 10K Yarış Startı

09:45 Halk Koşusu Startı

11:30 10K Yarışının Sona Ermesi (Eminönü)

12.00 Yenikapı Miting Alanı

12.00 Ödül Töreni (Sultanahmet)

15.00 42K Yarışının Sona Ermesi

125 BİN KİŞİ KOŞACAK

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na bu sene 100'den fazla ülkeden yaklaşık 125 bin kişi katılacak.

Yaklaşık 25 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor.

86 ELİT ATLET KATILACAK

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda 86 elit atletin koşacağı bildirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Namibya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Fransa, Sırbistan ve Litvanya'dan gelecek elit atletler, maratonda ter dökecek.

Erkeklerde, en iyi derecesini 2 saat 6 dakika 10 saniye ile bu yıl nisan ayında yapan Kenyalı Paul Lonyangata favori isim olarak gösteriliyor. 2017 Paris Maratonu birincisi olan 1992 doğumlu Lonyangata'nın en yakın rakipleri, geçen senenin şampiyonu Azerbaycanlı Evans Kiplagat, Kenyalı atletler Jacob Kendagor ve Ezekiel Kemboi Omullo ile Etiyopyalı Bazu Worku olacak.