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: 2019'a kadar spekülasyona gerek yok

Giriş Tarihi: 12.11.2017 20:45 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 23:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019'a kadar spekülasyona gerek yok

, Yabancı futbolcu sayısının sınırlandırılmasına ilişkin, "2019'dan sonrasına yönelik TFF, bu işi tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı. 'Bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim' onun üzerinde durmalarında fayda var." dedi.

Cumhurbaşkanı , NTV-NTV Spor ortak yayınında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yabancı futbolcu sayısının sınırlandırılmasına yönelik görüşleri sorulan Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Birçok şu andaki yabancı futbolcuyla diyelim ki 2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. Şimdi 2019'a kadar anlaşmalar yapıldığına göre; bunun üzerinde herhangi bir spekülasyon yapmaya gerek yok. Çünkü bu bir defa yürüyen bir süreç. 2019'dan sonrasına yönelik bu işi bence tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı ve bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim, nasıl yürütelim onun üzerinde durmalarında fayda var."

Erdoğan'dan yabancı sınırı açıklaması

"TERS BAKMANIN FAYDASI OLMAZ"

, devşirme oyuncu tartışmalarına ilişkin, "İngilizler oynatıyor, Fransızlar oynatıyor. Keşke kendi tohumlarımızdan, kendi topraklarımızdan yetişse ama bu olmuyorsa ve bu dünyanın da bir gerçeğiyse buna da böyle tamamıyla ters bakmanın bana göre pek faydası olmaz diye düşünüyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019'a kadar spekülasyona gerek yok
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