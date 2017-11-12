Dolu dolu oynayıp gitsinler!

Trabzonspor
taraftarının gönlünde ayrı bir yeri bulunan, kulübe dönüşü sonrası performansı ve attığı gollerle yine gözbebeği olan Burak Yılmaz
, Antalya
kampında SABAH
'a konuştu. İddialı açıklamalar yapan milli yıldız, sorularımıza şu yanıtları verdi:
¦ Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, önce Trabzonspor'da dolu dolu oynamalılar. 1 maç, 3 maç, 10 maç değil... Önce aslanlar gibi burada oynayacaklar, sonra önleri açık zaten. Nazar değmesin, pırlanta gibi çocuklar. Avrupa'ya karakter olarak gitmeliler.
SAHAYA ÇIKTIĞIM GÜN SAKALLARIMI KESECEĞİM
¦ Sakatlığım olmasaydı gol krallığı için çok iddialı olurdum. Gol krallığı için çabalamıyorum ama çok gol atmak istiyorum. Sakatlandığım için sakal bıraktım. Sahaya çıktığım gün sakallarımı keseceğim.
¦ Yeni stadın açılışında başkanımız Muharrem Usta, Cumhurbaşkanımızın yanında kulağıma eğilerek, "Seni alacağım" dedi ve aldı. Yeni stadımızı da beğeniyorum ama Avni Aker Stadı benim için bambaşka bir atmosferdi.
YANAL İLE BİR ŞEYLER UYUŞMADI
¦ Ersun hocaya (YANAL) herkesin önünde teşekkür ediyorum. Bütün hayatını takımına adamış bir teknik direktör. Ama ne kadar istersen iste bazı şeyler uyuşmayabiliyor. Aslında iyi başlamıştık ama birden tersine döndü olaylar. Kan uyuşmadı demek istemiyorum ama bir şeyleri elimizden kaçırdık.
¦ Video Hakem Sistemi'ne (VAR) karşıyım. Bence olmasın çünkü futbolun doğasına aykırı. Futbolun güzelliği burada. Yoksa neyi tartışacaksınız? Beşiktaş taraftarı bana Escude ile yaşadığım pozisyon için kızgın ama orada faul vardı. Sadece pozisyon dışarıdaymış.
KIZ BABASI OLMAK BAMBAŞKA
¦ İki kızım var. Allah herkese kız babası olmayı nasip etsin. Ben hayatımda böyle bir duygu yaşamadım.
ARDA TURAN GERİ DÖNMELİ
¦ Arda'NIN Türkiye'ye dönmesini istiyorum. Hatta çok istiyorum. Çünkü Arda'nın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu biliyorum ve Türk halkının ondan mahrum kalmamasını istiyorum. ¦ Yabancı sayısının serbest bırakılmasına karşıyım. Bunu söyleyince yerin dibine sokuluyorum ama benim fikrim böyle. Bizim altyapımızdan 5-6 genç kardeşimiz var. Ne kadar iyi oyuncular ama oynayabileceklerine inanıyor musunuz?
TÜRKİYE KUPASI HEDEFİNE SARILMALIYIZ
¦ Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Biraz geriye düşmüş olmamız bunu kovalamayacağımız anlamına gelmez. Önümüzde önem verdiğimiz bir Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası hedefini üstüne basa basa söylememiz lazım.
¦ ŞEHİR olarak, camia olarak 2010- 2011'e çok takılı kaldık ve diğer sezonları unuttuk. Bunu tekrardan açıp konuşmak istemiyorum ama benim yüreğimde şampiyonluk nettir.
¦ Çin'de mutsuz değildim ama Trabzonspor'dan teklif alınca hiçbir şey umrumda olmadı...
LUCE'YE GÜVENİYOR VE İNANIYORUM
"Lucescu'ya çok güveniyor ve inanıyorum. Çok profesyonel ve kazanmaya odaklı bir insan. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız."
¦ Özel
fizyoterapistim 4 yıldır benimle. Artık durumumu çok iyi biliyor. Ona göre çalışıyoruz. Bunları çok geç fark ettim. Küçük yaşlardayken bize yol gösteren, değer veren ve özel hissettiren ağabeylerimiz yoktu etrafımızda. Kendini geliştiremezsen nesle ayak uyduramazsın.
Genç arkadaşlarımıza 'kendinize özel fizyoterapist tutun' demiyorum ama onlara yardımcı olmaya, yol göstermeye her zaman hazırım.
¦ Futbolun
zirve noktası Milli Takım'dır. Herkes o formayı giymek ister. Ben Lucescu'ya çok güveniyor ve inanıyorum. Bilmiyorum kendisi ne karar verecek ama çok profesyonel ve kazanmaya odaklı bir insan.
Dünya Kupası'na gidemedik, İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gideriz. Ben Milli Takım'a inanıyorum