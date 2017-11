Lucescu: Ozan Tufan'ı sağ bekte oynattım çünkü...

Almanya'da ve Avrupa'da oynayan gurbetçi oyuncuların ikinci tercihinin A Milli Takım olduğunu ifade eden Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Genç ve tecrübeli yetenekli oyuncuların birçoğu Almanya'da oynuyor. İlk tercihleri Almanya, ikinci tercihleri Türkiye" dedi.



Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk ile oynanacak maç öncesi milli oyuncu Okay Yokuşlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



"YOK ETMEK ÇOK KOLAY AMA İNŞA ETMEK ZOR BİR ŞEY"



Öz eleştiri yapmanın şu an kolay olmadığını ifade eden Lucescu, "İlk maçı Ukrayna'ya karşıydı. 3 günlük kısa bir zamanda hazırlanmak zorundaydım. Bu yüzden daha tecrübeli oyuncuları çağırdım ki daha çok alışkanlıkları olan oyunculardı. Tabii ki gençleri de bu durumda 15-20 dakika oynatmak zorunda kaldık. Entegrasyonu daha kolay aşacaklarını düşündüm ama çok kolay olmadı. Kolay değil, milli takımda oynayan ama kendi kulübünde oynayamayan oyuncuyu bir seviyeye getirmek. Bu ayları geçtik. Önümüzde 2 maç var aynı sorun. Bildiğiniz gibi yok etmek çok kolay ama inşa etmek zor bir şey" dedi.



"ROMANYA MAÇINDA 3 TANE OYUNCUM MİLLİ TAKIMDA İLK DEFA OYNADILAR"



Büyük kulüplerden değil ama kendi kulüplerinde oynayan oyuncuları çağırdığını ifade eden Lucescu, oyunculara felsefesini aktardığını dile getirdi. Rumen teknik adam, "Sonuç önemli ama öncelik değil. Yine tekrar ediyorum daha önce milli takımdaki tecrübeli oyuncuların hiçbirini bırakmış değilim. Sakatlıktan dolayı gelmediler. Onları tekrar çağıracağım onlarla ilişiğimi kesmiş değilim. Tolgay, Gökhan bunları görmek istiyorum ama onlar da sakatlar, hazır değiller. Romanya maçında 3 tane oyuncum milli takımda ilk defa oynadılar. Atilla Turan, aynı pozisyonda olan başka oyuncularla rekabete girdi. Bu güzel bir şey. Gelecekte onun da bu takımda oynama şansını gösterdi. Elemelerde onun gelişimini göreceğiz ve takip edeceğiz. Kenan Karaman bende iyi bir intibah uyandırdı. Barış Yardımcı, maalesef yanımıza hemen gelmedi. Bir gün sonra gelip katıldı. Bir günümüz oldu onunla ama onun hocası Paul Le Guen ile görüştüm çağırmadan önce, milli takıma entegrasyonuna inancının olduğunu söyledi. İyi bir oyuncu olduğunu ve oyununun işimize yarayacağını söyledi" şeklinde konuştu.



"EMRE MOR'UN SAKATLIĞI ÜZÜCÜ"



Emre Mor'un ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın kendileri için şanssızlık olduğunu belirten Mircea Lucescu, "Emre Mor'un ayak bileğindeki sakatlık bizim için sıkıntı oldu. Kendi takımında oynaması içinde kendisiyle görüştüm" dedi.



"TAKIM ANTRENÖRLERİ GENÇLERE BİRAZ DAHA ÖNEM VERMELİ"



Çok iyi ve genç bir ekip oluşturduklarını dile getiren Mircea Lucescu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çok iyi ve genç bir grup elde ettik. Bunlarla birlikte çalışırken iyi sonuçlar alabilecek grup oluşturduk. Milli takım formasını taşıma imkanı verdik. Artık bundan sonrası onların çalışmasına bağlı. Bundan sonraki ilk maç mart ayında, kulüplerindeki ilerleme bu formayı ne kadar hak ettiklerini gösterecek. Bu yüzden takım antrenörlerinden rica ediyorum. Bu gençlere biraz daha önem vermeleri mümkünse çok iyi olacak. Hem oynamaları açısından hem de Türk Milli Takımı'nın geleceği için çok önemi bir konu."



"22-23 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARDAN 30 YAŞINDAKİ İNSANIN OLGUNLUĞUNU BEKLİYORUZ"



Türk futbolunda yeni bir nesil oluşturmak üzere olduklarını söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü, "Yeni bir neslin başlangıcı da diyebiliriz. Bu neslin de bir yere gelmesi için sabra ihtiyaç var. Mucize yoktur, sadece kendini sahaya verecek futbola adayacak ve zevk alan bir oyuncu olması lazım. Bu konuda kendilerine çok güveniyorum. Olgunlaşma döneminin hızlanması için onlarla görüşüyor ve anlatıyorum. Olgunlaşma süresinin hızlanması için. Onlar içinde kolay değil tabi ki. Öyle bir şey bekliyoruz ki 22-23 yaşındaki çocuklardan 30 yaşındaki insanın olgunluğunu bekliyoruz" dedi.



"YEDİĞİMİZ GOLLERİN HEPSİ BİZİM AYAĞIMIZDAN ÇIKTI"



Oyunu kontrol etmeyi bilen bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Son maçın ikinci yarısında bunu yaptık. Son 2 maçta Romanya ve Finlandiya maçlarında fizik olarak onlardan eksik olmadığımızı gösterdik. Ama şimdi onlar kadar koşuyoruz, bu saatten sonra bu koşuların daha etkili şekilde olmasını öğreteceğiz. Tecrübemizin eksik olduğunu görüyoruz. Oynadığımız tüm maçlara baktığımız zaman yediğimiz gollerin hepsi bizim ayağımızdan çıktı. Kontrataktan yedik. Rakip bizden daha iyi olduğu için ya da hazırlanmış bir hücumdan yediğimiz bir gol yok. Bizim hücum yaptığımız anlarda kontra ataktan yediğimiz goller. Bu orta sahadaki oyun planını uygulayamamaktan kaynaklanıyor. Bunu da çözeceğiz" şeklinde konuştu.



"GENÇLER ARASINDA GÜZEL BİR REKABETE VAR"



Arnavutluk maçında birkaç değişik oyuncunun sahada olacağını belirten Lucescu, "Emre Akbaba'yı, Deniz Türüç'ü görmek istiyorum. Kendi ekiplerinde önemli olan oyuncuların, milli takımda da bunları göstermelerini bekliyorum. Gençler arasında güzel bir rekabete var. Hepsi aynı seviyede, eskiden tecrübeliler olduğu zaman gençler büyüklerine saygı duyuyordu. Şimdi hepsi aynı yaşta ve rekabet ediyorlar. Hırslı bir ekip istiyorum. Tek gerçek var saha. Sahada olmak için o formayı taşımak için iyi bir mücadele yapmaları lazım. Pozitif yönden rekabetten bahsediyorum. Takımlarındaki performans sayesinde buraya geliyorlar" diye konuştu.



"EKİP RUHUNU TEKRAR ORTAYA ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"



Ruhsuz bir ekip görüntüsü çizdikleriyle ilgili gelen soruya Mircea Lucescu, şu cevabı verdi.



"Bu ekip ruhunu tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray ve Beşiktaş dönemlerim oldu. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde 8 tane oyuncum milli takıma gidiyordu. Bu tip ruh istiyorum. Buna uymayan oyuncu olursa onların yerine başka oyuncular gelir. Oyuncuları milletler arası, uluslararası seviyeye çekeceğiz. Ondan sonra onları bu güvenle bir yerlere getireceğiz."



"BİZİM OYUNCULAR OLGUNLUĞA ULAŞTIKTAN SONRA YURT DIŞINA GİTMELERİ GEREKİYOR"



Oyuncuların kendi kulüplerinde bir yere gelmek için çalışması gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "Oyuncu kendi kulübünde bir yerlere gelmek için çalışacak. Oyuncu antrenörlerinden rica ediyorum bu oyunculara biraz daha zaman versinler. Ellerindeki takıma verilmesi gerekeni ben söyleyemem ama onlarında özel bir ilgi demesem bile milli takım oyuncusu olmaları açasından biraz daha şans verilmesi gerekiyor. İnşallah onlara verdiğim felsefe kendi kulüplerinde de kendilerine yardımcı olacaktır. Yarın oynayacağımız Arnavutluk ekibinin 7-8 tane oyuncusu İtalya'da oynuyor. Çok büyük kulüplerde oynamasalar bile yurt dışında oynuyorlar. Bizim oyuncularımızda belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yurt dışına gitmeliler. Büyük takımlarda da oynayanlar var. Arnavutluk'ta İtalya'da, Rusya'da oynayan var. Bizim oyuncularında olgunluğa ulaştıktan sonra yurt dışına gitmeleri gerekiyor. Oynayan oyunculardan kurulu takımı oluşturmak daha kolay" dedi.



"OZAN TUFAN DAHA ÖNCE SAĞ BEK OYNADIĞI İÇİN ORADA TERCİH ETTİM"



Ozan Tufan'ın son Romanya maçında sağ bek oynatılmasıyla ilgili gelen soruya Mircea Lucescu,



"Kadroda orada oynatacağım başka bir oyuncu yok ki. Barışı bir gün önce çağırdık. Kaan, sakattı gitti. Bu grupta daha önce orada oynayan oyuncu yok ki. Ozan daha önce orada oynadığı için oynattım öyle bir imkan vardı. Gençlerbirliği'nden Uğur ve Ahmet'i izledim ama yeterli görmedim. Sabri'yi denedim. O da olmadı. Burada 22-23 oyuncumuz var. Romanya'nın 29, Arnavutluk'un 28 oyuncusu var. Hollanda ikinci liginde oynayan Erol'u getirdik, görmek için. Genç milli takımda da oynadı" diyerek cevap verdi.



"A MİLLİ TAKIM İKİNCİ TERCİHLERİ"



Almanya'da birçok oyuncu seyrettiğini ancak bu oyuncuların milli takım tercihlerinin ikinci tercihi Milli Takım olduğunu ifade eden Lucescu, "Genç ve tecrübeli yetenekli oyuncuların bir çoğu Almanya'da oynuyor. İlk tercihleri Almanya, ikinci tercihleri Türkiye. Tarkan Serbest'i milli takıma almak istedim. Avusturya Wien'de oynuyor. Biraz beklemek istedi. Avusturya'dan teklif bekliyor, olmazsa gelmek istiyor" diye konuştu.



"KAMPTAN KAMPA GELİP EVİME GİDEN BİR YAPIM YOK"



Büyük umutlar vaat eden, genç bir ekipleri olduğunu söyleyen Lucescu, "Onlara yardım edeceğim ve iyi bir ekip olacak. Bir tane isim üzerine geri dönmenin önemi yok. Çözümü olan yargılama olmalı diye düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım ama iyi bir ekip yapacağıma inanıyorum. Bu sadece benim sorumluluğum değil Türkiye'de çalışan herkesin sorumluluğu. Benim de sorumluluğum, sorumluluğu da almasını bilirim. U21'de çok iyi bir potansiyel var. Onların da maçlarını seyredeceğim. Onlardan da bazı oyuncu alacağım. Türk futbolunun geleceği için çalışıyorum. Boş durmuyorum. Kamptan kampa gelip evime giden bir yapım yok. Ben zaten burada yaşıyorum. Benim için önemli olan yarın Arnavutluk'a karşı iyi ve güzel bir maç çıkaracağız. Onu umut ediyorum" şeklinde konuştu.



OKAY: "HOCANIN FELSEFESİNİ SAHAYA YANSITTIĞIMIZ ZAMAN BAŞARILARIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Trabzonspor forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Okay Yokuşlu ise, "Çok iyi jenerasyon olduğumuzu düşünüyorum. Çok yetenekli ve nitelikte oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Biraz sabır ve zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Oynama alışkanlığımızı, felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Öz güven hemen olmuyor. Biraz zaman içerisinde kazanmayı uymuyoruz. Takım uyumumuz iyi. Hocanın felsefesini sahaya yansıttığımız zaman başarıların geleceğini düşünüyorum" dedi.

