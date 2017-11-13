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Başakşehir'de Galatasaray mesaisi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 14:46
Başakşehir'de Galatasaray mesaisi

'de sakatlığı süren takımdan ayrı çalıştı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekibin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanında sakatlığı süren Mahmut Tekdemir takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almayan kaptan Emre Belözoğlu, takımla çalışmalarını sürdürdü. Tedavisi süren Mehmet Batdal ise çalışmaya katılmadı.

Antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.

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Başakşehir'de Galatasaray mesaisi
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