Beşiktaş'a Fellaini'den kötü haber!

Adı Beşiktaş'la anılan Fellaini ile ilgili İngiltere'den flaş bir haber geldi. The Sun'dan Warren Haughton'ın haberine göre Manchester United, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi. Devre arasında Fellaini'yi bırakmak istemeyen Manchester United, Haziran'da sözleşmesi bitecek olan oyuncusuna yeni bir teklif yapma hazırlığında...

VALENCIA DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Fellaini'nin yeni bir maceraya atılmak istediği vurgulandı. Beşiktaş'ın ilgisine kayıtsız kalmayan Fellaini'nin diğer ciddi talibi ise Valencia. İspanyol ekibinin devre arasında Fellaini ile ön protokol imzalayıp, sezon sonunda da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın 10 milyon Euro teklif ettiği iddia edilen 29 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu bu sezon Manchester United forması ile 9 maça çıktı; 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.