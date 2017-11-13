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Yenilgisiz tek takım Belediyespor

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 15:41
Yenilgisiz tek takım Çorum Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Belediyespor, Pazarspor'un bu hafta sahasında yenilmesiyle da profesyonel liglerin tek yenilgisiz takımı olarak kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Belediyespor, 'deki profesyonel liglerinin yenilgisiz tek takımı olarak dikkati çekiyor.

, geride kalan 12. haftada sahasında Osmaniyespor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalarak, unvanını korumayı başardı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Taner Gürsoy'un golüyle öne geçen Çorum temsilcisi, Abdullah Karmil'in 32. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Ligin 12. haftasına 2 takım yenilgisiz başlarken, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Pazarspor sahasında Anagold 24 Erzincanspor'a 65. dakikada Fatih Mustafa Baydemir'in golüyle 1-0 kaybetti. Çorum Belediyespor da haftayı beraberlikle kapatınca, liglerin mağlup olmayan tek takımı oldu.

Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlikle 24 puan toplayan Çorum Belediyespor, grubunda 3. sırada yer alıyor.

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Yenilgisiz tek takım Çorum Belediyespor
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