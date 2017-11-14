Buffon İtalya Milli Takımı'nı bıraktı

İtalya Milli Takımı'nın kalecisi Gianluigi Buffon, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu rövanşında İsveç ile 0-0 berabere biten maçın ardından milli takımı bıraktığını duyurdu.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda, ilk maçta 1-0 yenildiği İsveç'i Milano'da konuk eden ve sahadan golsüz eşitlikle ayrılan İtalya'da, 1958'den bu yana ilk kez finallere gidememenin şoku yaşanıyor. Bunun ardından şoke edici bir açıklama da efsanevi file bekçisi Buffon'dan geldi.

Maç sonrası İtalya'nın Rai Sport televizyonuna konuşan 39 yaşındaki kaleci, İsveç'e karşı rövanş mücadelesinin, milli takım kariyerindeki son maçı olduğunu söyledi.

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Buffon, şunları kaydetti:

"Sadece kendi adıma değil, tüm takım adına üzgünüm. Toplumsal açıdan bizim için önemli olan bir konuda başarısız olduk. Bu benim yegane pişmanlığımdır. Biz bu play-off turunu küçümsemedik. Böyle maçları oynayanlar, bu tarz takımlara karşı bir gol geriden gelip telafi etmenin ne denli karmaşık bir şey olduğunu iyi bilir. Bir gol atacak enerjiyi ve gücü gösteremedik, bu eksik kaldı. Üzgünüm, benim Milli Takım'daki son maçım Dünya Kupasından elendiğimiz maça denk geldi."

İtalya Milli Takımı'nın kalesini 1997 yılından bu yana koruyan ve 2006 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda da yer alan Gianluigi Buffon, 20 yılda milli takım formasıyla 175 maçta forma giydi.

- Teknik direktör Ventura'nın istifa edeceği iddiası

Öte yandan, İtalyan basınına göre, maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaj vermemesi dikkati çeken İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gian Piero Ventura'nın ilerleyen saatlerde istifa edeceği öne sürüldü.

Milano'daki maçı stattan takip eden pek çok İtalyan taraftar ve sosyal medya kullanıcısı da İtalya Milli Takımı'nın, 2018'de Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası finallerine gidememesinin faturasını teknik direktör Ventura'ya kesti.

Taraftarlar, bir önceki milli takım teknik direktörü Antonio Conte dönemindeki kadroyla hemen hemen aynı olan bugünkü kadronun Dünya Kupası'na elemelerde veda etmesinin sorumlusunun Gian Piero Ventura olduğu görüşünde birleşti.