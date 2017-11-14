Galatasaray'da Tudor'un planı hazır

Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarılan Tolga Ciğerci'nin iyi durumda olduğu belirtildi. Başarılı orta sahanın Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerini alması bekleniyor.

MİLLİLER ÖZEL ÇALIŞTI

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. mSarı-kırmızılı ekibe milli takım kamplarından dönen futbolcular da katılırken; Belhanda, Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı özel çalışma yaptıkları bildirildi.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı diğer oyuncuların topa sahip olma, baskı ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları öğrenildi.

Milli takımlarından geç dönen Gary Rodrigues, Martin Linnes ve Badu Ndiaye ise takımla çalışmalara yarın başlayacak.