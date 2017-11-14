Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Galatasaray'da Tudor'un planı hazır

'da 'un planı hazır

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 16:29
Galatasaray'da Tudor'un planı hazır

'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor , M.Başakşehir maçı planını belirledi. Sofianne Feghouli ve 'in cezası nedeniyle oynayamayacağı maçta 39 yaşındaki teknik adam savunmayı dörtlü kurgulayacak.

Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarılan 'nin iyi durumda olduğu belirtildi. Başarılı orta sahanın karşılaşmasında sahadaki yerini alması bekleniyor.

MİLLİLER ÖZEL ÇALIŞTI

'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. mSarı-kırmızılı ekibe milli takım kamplarından dönen futbolcular da katılırken; , ve 'in takımdan ayrı özel çalışma yaptıkları bildirildi.

Teknik Direktör Igor yönetiminde 'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı diğer oyuncuların topa sahip olma, baskı ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları öğrenildi.

Milli takımlarından geç dönen Gary Rodrigues, Martin Linnes ve Badu Ndiaye ise takımla çalışmalara yarın başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Tudor'un planı hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN