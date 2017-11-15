"Afrika Aslanı" Drogba'nın son sezonu

Kariyeri başarılarla dolu Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Didier Drogba, 40 yaşında olacağı 2018 ABD İkinci Futbol Ligi (USL) sezonunda son kez yeşil sahalara adım atacak.

Roger Milla, George Weah, Abedi Pele, Samuel Eto'o gibi unutulmaz Afrikalı futbolcular arasına giren Drogba, 20 yılı geride bıraktığı aktif kariyerini, 2018'in mart ayında başlayacak yeni USL sezonu sonunda noktalayacak.

Ortağı olduğu ABD kulübü Phoenix Rising'de futbolcu olarak da görev yapan 39 yaşındaki golcü, yolunun Türkiye'den de geçtiği spor hayatı boyunca hem saha içi hem de saha dışındaki davranışlarıyla iz bıraktı.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDEN FRANSA'YA

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde, 11 Mart 1978'de dünyaya gelen Didier Yves Drogba Tebily, 5 yaşında yanına gittiği Fransa'daki amcası sayesinde futbolla tanıştı.

Fransız kulüpleri Tourcoing, Abbeville, Vannes, Levallois ve Le Mans'ın altyapısında yetişen Drogba, Le Mans ile 1998-99 sezonunda profesyonelliğe adım attığında 21 yaşındaydı ve burada geçirdiği 4 yılın ardından kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

2002-03 sezonunda transfer olduğu Guingamp'ta 34 lig maçında 17 gol atan Drogba, gelecek sezon ise Marsilya'ya gitti. Marsilya'nın 2004 UEFA Kupası'nda fi·nale kalmasında önemli rol üstlenen Drogba, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Drogba, 2004-05 sezonu başında 38,5 milyon avro bonservis karşılığında gittiği İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile sözleşme imzaladı. Bu miktar, Fildişi Sahilli bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.

Rus iş adamı Roman Abramovich'in 2003 yılında hisselerini satın almasıyla kaderi değişen Chelsea için 2004-05 sezonunda Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesi ve Drogba'nın kadroya dahil oluşu, gelecek başarıların habercisi oldu.

Chelsea forması giydiği ilk sezonda, kulübün 50 yıllık lig şampiyonluğu hasretinin sona ermesine katkı sağlayan Drogba, taraftarların gözünde efsaneleşmeye başladı. Drogba, 8 sezon geçirdiği Chelsea'de toplam 3 Premier Lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2'şer İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı. Son sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Chelsea'de 341 resmi maçta, 157 gol kaydeden Fildişi Sahilli oyuncu, Premier Lig'de 100 gol barajını geçen ilk Afrikalı futbolcu unvanını elde etti. Drogba, bu sürede iki kez (2006-07 ve 2009-10 sezonu) Premier Lig gol krallığına ulaştı ve aynı zamanda kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

SAHA DIŞINDA DA SORUMLULUK ALDI

2006 ve 2009'da en iyi Afrikalı futbolcu seçilen ve 2013'te Golden Foot (Altın Ayak) Ödülü'ne layık görülen Drogba, başta Afrika olmak üzere dünyadaki savaş, açlık, gelir adaletsizliği gibi sorunlara duyarsız kalmayarak kendisine ayrı bir yer edindi.

"Afrika Aslanı" adıyla da bilinen Drogba'nın en akılda kalan davranışı, uzun yıllar kaptanlığını üstlendiği ve 65 golle en skoreri olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı'nın, 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı 8 Ekim 2005'te yaptığı konuşmaydı.

Dünya Kupası bileti almaları sonrası soyunma odasından yapılan canlı yayında, takım arkadaşları adına mikrofonu eline alan Drogba, Fildişi Sahili'nde 2002'den beri süren iç savaşın bitmesi adına önemli bir adım attı.

Drogba'nın "Bayanlar baylar, Fildişi Sahili'nin kuzeyindekiler, güneyindekiler, merkezindekiler, batısındakiler... Biz bugün tüm Fildişi halkının bir arada var olabileceğini, tek bir amaç uğruna oynayabileceğini gösterdik. Biz kutlamaların insanları birleştireceğinin sözünü verdik. Size dizlerimizin üzerinde yalvarıyoruz... Affedin! Afrika'da bunca zenginliğe sahip bir ülke savaşa sürüklenmemeli. Lütfen silahlarınızı bırakın. Seçimlere gidin." ifadeleri sayesinde futbol, siyasetçilerin erişemediği yere ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, 2007 yılının ocak ayında yaptığı yardımlardan etkilendiği Didier Drogba'ya "İyi Niyet Elçisi" unvanını verdi. Futboldan kazandığı parayla hayır kuruluşlarına bağışta bulunan Drogba, 2009'da İngiltere'de kurduğu vakıf aracılığıyla da Afrika'da hastane yapımı ve çocukların eğitimi için yardım topladı.

ÇİN MACERASI SONRASI GALATASARAY'A GELDİ

Drogba, Chelsea ile 2011-12 sezonu sonunda yollarını ayırdı ve yıllık 12 milyon avro maaşla Çin'in Şanghay Shenhua takımının yolunu tuttu.

Ödeme konusunda yaşanılan sorunlar nedeniyle Çin macerası kısa süren Drogba, 2012-13 sezonu ara transfer döneminde ise 1,5 sezon için 10 milyon avro garanti ve 15 bin avro maç başı ücret karşılığında Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu.

İlk sezonunda, yarım devrede Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 5 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise 1 gol atan Drogba, Galatasaray'ın 19. lig şampiyonluğuna ulaşması ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmasında önemli rol oynadı.

2013-14 sezonuna TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında galip gelmesini sağlayan tek golü uzatma bölümünde kaydeden Fildişi Sahilli oyuncu, ligde çıktığı 24 maçta 10 gol, Galatasaray'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta 1 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 8 maçta da 2 gol kaydetti.

Drogba, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığı 53 resmi karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırırken 13 asist yaptı.

İKİNCİ CHELSEA DÖNEMİ VE SON DURAK AMERİKA

2013'te ikinci kez Chelsea'nin başına geçen Jose Mourinho ile 2014-15 sezonunda bir kez daha buluşan Drogba, 40 karşılaşmada 7 gol attığı yılı, lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuyla tamamladı.

Sezon sonunda serbest kalan Drogba, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele eden Kanada takımlarından Montreal Impact ile anlaştı.

Montreal Impact formasıyla 2015 ve 2016 sezonlarında çıktığı 41 maçta 23 gol kaydeden Fildişi Sahilli futbolcu, nisan ayında ABD İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Phoenix Rising'e ortak oldu.

Drogba, Phoenix Rising'de 2017 sezonunda 14 maçta 10 gole imza attı.