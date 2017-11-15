Göztepe'den Selçuk İnan için transfer açıklaması!

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından sarı-kırmızılı kulübün hedefleri hakkında konuştu. Öncelikli hedeflerinin, yeni stat yapılana kadar ligde tehlike yaşamadan devam etmek olduğunu söyleyen Sepil, "2 senelik hedefimiz, stat gelinceye kadar ligde iyi bir yerde bitirmek. Bizim için dengeli, düşme korkusu yaşamadan ligi bitirmek. Stat hamlesinden sonra daha büyük hedefler koyabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yasin Öztekin'le ilgili transfer iddialarını yanıtlayan Sepil, esprili bir dille Dursun Özbek'le buluştuklarında transferleri konuştuklarını söyleyerek, "Hocamızla sürekli görüşüyoruz ama verdiğimiz bir karar yok. Sezon bitmeden 1-2 hafta önce hocamızdan raporu alacağız ve gereken takviyeler ne ise yapacağız. Şu anda hiçbir isimle ilgili görüşme yapmadık" diye konuştu.

"TÜRK OYUNCU OYNAYAMAZSA LİGİN KALİTESİ DÜŞER"

Yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak ilk toplantının bugün yapıldığını söyleyen Sepil, "Geçen toplantının gündeminde yoktu. Cumhurbaşkanı 2019 dediği için bunun etrafında ne yapılabilir diye tartışıldı. 2019 lafı çıktığına göre, bu şekilde irade gösterildi diye şu anda ne yapalım, 2019 ne yapalım ve altyapıda ne yapalım diye tartışıldı. Sorun sadece yabancı oyuncuyu azaltmak değil, Türk oyuncuyu da oynayabilir hale getirmek. Bu konuda herkes bir şey söylüyor, ben çok konuşmak istemiyorum ama bu çok geniş bir konu. Siz Süper Lig'de Türk oyuncuyu oynayabilecek hale getirmezseniz, o zaman ligi kalitesi düşecek. Bu nedenle çalıştay kararı alındı. Birçok yönüyle incelenecek. Ardından Kulüpler Birliği olarak görüşümüzü ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

"HEPSİ ÇOK İYİ OYUNCULAR, HEPSİNİ ÇOK İSTERİZ"

Göztepe olarak 103 dönümlük bir arazi devraldıklarını sözlerine ekleyen Mehmet Sepil, "İstanbul pek takip etmiyor. Daha evvelsi gün İzmir'de 103 dönümlük bir arsayı devraldık ve buraya bir spor akademisi kuracağız. Göztepe Kulübü olarak başladık. Altınordu'nun başardığı şeylerin Türk futboluna örnek olması gerekiyor. Sadece spor tesisi değil, spor akademisi yapıyoruz. Bunu en hızlı şekilde hayata geçireceğiz ve bütün kulüplerin bunu yapması gerektiğini toplantıda tartıştık" dedi.

Son olarak Selçuk İnan'la ilgili olarak ortaya atılan iddiaları yanıtlayan Sepil, "Şu anda bu konularla ilgili bir gelişme yok. Tabii ki hepsini çok isteriz, hepsi çok iyi oyuncular ama bunlarla ilgili bir gelişme yok" diyerek sözlerini tamamladı.

