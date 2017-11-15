Lucescu saklandı

A Milli Futbol Takımı'nın üst üste aldığı başarısız sonuçlar üzerine hedef tahtası haline gelen Mircea Lucescu
, Ümit Milli Takımı
'nın mücadelesini takip etti. Tribün yerine locadan karşılaşmayı izlemeyi tercih eden Rumen teknik adama yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu
'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanvekili Ali Dürüst eşlik etti. Dürüst ile Lucescu'nun yan yana oturmalarına karşılık sohbet etmemeleri dikkat çekti.
ÜMİTLER BAŞKA BAHARA KALDI!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup beşinci maçında lider Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Melih Okutan, Türkiye'yi öne geçirdi. Belçika, 45+1'de Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Rüştü Hanlı, 62'de gördüğü kırmızı kartla ay-yıldızlı ekibi 10 kişi bıraktı. 77'de ise Kubilay Kanatsızkuş, penaltı atışını değerlendiremezken, 87'de Siebe Schrijvers tabelayı belirledi: 1-2. Türkiye, 5 puanla beşinci sırada kalırken, Belçika 14 puanla zirvedeki yerini korudu.