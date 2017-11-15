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"Süper Lig'in en güçlü takımı..."

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 11:02
Süper Lig'in en güçlü takımı...

'un 2015-2016 sezonu başında İtalya Serie A takımlarından Parma'dan 3 yıllığına kadrosuna kattığı Şilili oyuncu Cristobal Jorquera'nın, kontratının son yılını geçirdiği yeşil-beyazlı kulüpten sezon başında ayrılması gündeme gelmişti. Adı Sivasspor ile anılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Teknik Direktör Le Guen'in isteği üzerine takımda kalırken, bu sezon geride kalan 11 karşılaşmanın 8'inde forma şansı buldu. Yalnızca 2 kez ilk 11'de görev alan deneyimli oyuncu, Le Guen'in yedek kulübesinden en çok forma şansı verdiği isimlerin de başında geldi. 6 karşılaşmada Fransız çalıştırıcı tarafından yedekler arasından oyuna dahil edilen Jorquera, kulübede beklemenin hoşuna gitmediğini ancak takıma her zaman pozitif yaklaşmaya çalıştığını söyledi.

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"Süper Lig'in en güçlü takımı..."
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