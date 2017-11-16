"Dört büyükler"in korkulu rüyası: Başakşehir!

Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, "Dört büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alırken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.

"DÖRT BÜYÜKLER"E 32 GOL ATTI, 21 GOL YEDİ

Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 32 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 21 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

GALATASARAY'A KARŞI SON 3 MAÇINI KAZANDI

Medipol Başakşehir, ligde bu haftaki rakibi Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 4 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.

Sarı-kırmızılı takımı 3 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 3 resmi maçını kazandı.

BEŞİKTAŞ İLE 3 BERABERLİK

Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken, geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başarmıştı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.

TRABZONSPOR İLE 4 KEZ KARŞILAŞTI

Medipol Başakşehir, 2016'dan bu yana Trabzonspor ile ligde 4 kez karşı karşıya geldi.

İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakibine 4 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN "DÖRT BÜYÜKLER" İLE MAÇLARI:

Galatasaray

Tarih Organizasyon Maç Skor 06.03.2016 Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3 04.11.2016 Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2 04.02.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Galatasaray 2-1 10.04.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0

Beşiktaş

Tarih Organizasyon Maç Skor 14.02.2016 Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 2-2 26.11.2016 Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1 30.04.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 3-1 23.10.2017 Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1

Fenerbahçe

Tarih Organizasyon Maç Skor 09.05.2016 Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1 21.08.2016 Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 22.01.2017 Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0 26.04.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-2 17.05.2017 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-2 09.09.2017 Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3

Trabzonspor

Tarih Organizasyon Maç Skor 10.04.2016 Süper Lig Trabzonspor-Medipol Başakşehir 1-1 17.12.2016 Süper Lig Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-0 21.05.2017 Süper Lig Trabzonspor-Medipol Başakşehir 0-0 17.09.2017 Süper Lig Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-2