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Cüneyt Çakır ve yardımcıları 2018 Dünya Kupası'nda
Cüneyt Çakır
ve yardımcıları
2018 Dünya Kupası
'nda
Giriş Tarihi: 17.11.2017
11:10
Güncelleme Tarihi: 17.11.2017
11:15
Cüneyt Çakır
ve yardımcıları
Bahattin Duran
ile
Tarık Ongun
,
2018 Dünya Kupası
'nda düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakemlerimizden
Cüneyt Çakır
,
Bahattin Duran
ve
Tarık Ongun
, Rusya'da düzenlenecek olan
2018 Dünya Kupası
'nda görev alacak.
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Cüneyt Çakır ve yardımcıları 2018 Dünya Kupası'nda
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