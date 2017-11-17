Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Cüneyt Çakır ve yardımcıları 2018 Dünya Kupası'nda

ve yardımcıları 'nda

Giriş Tarihi: 17.11.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 11:15
Cüneyt Çakır ve yardımcıları 2018 Dünya Kupası'nda

ve yardımcıları ile , 'nda düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakemlerimizden , ve , Rusya'da düzenlenecek olan 'nda görev alacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Cüneyt Çakır ve yardımcıları 2018 Dünya Kupası'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN