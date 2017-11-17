Diyarbekirspor'da hedef şampiyonluk

Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendiği günden bugüne neredeyse tüm zamanını takım için harcadığını söylerken "Göreve gelirken tüm yönetici arkadaşlarımla birlikte bir söz verdik. 'Planlarımız ve projelerimiz dahilinde mümkün olan en kısa sürede bu takımı şampiyon yapacak, hak ettiği yerde olmasını sağlayacağız' dedik. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimize doğru sağlam adımlarla yürüyor olmak hepimizi gururlandırıyor. Ben koltuk ve mevki düşkünü bir başkan değilim. Yönetici arkadaşlarım da ün, şan, takdir peşinde olan insanlar değiller. Bizler bu kulübün emekçileriyiz. Bizler bu şehrin iyilikler ve güzellikler şehri olması için çalışan emekçileriz. Diyarbakır'ın adının mutluluk, başarı ve sporla anılan bir şehir olmasını istiyoruz. Bu yüzden yönetici arkadaşlarımla hemen hemen tüm zamanımızı kulübe ayırıyoruz. Çalışmalarımız sırasında bize her konuda destek olan halkımız başta olmak üzere bütün siyasetçilerimize de teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu kulübü ve şehri şampiyonluklarla sevindirecek, gururlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Diyarbekirspor yöneticileri geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile bölgenin sportif gereksinimlerini konuştu.