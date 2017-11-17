Igor Tudor'dan Pogba ısrarı! Son dakika Galatasaray haberleri... (17 Ekim)

Takımın defansif direncini arttırmayı planlayan Igor Tudor, Florentin Pogba için 'takıma çok büyük güç katacak, bizi savunmada istenen düzeye getirecek düzeyde bir isim' ifadelerini kullandı.

Pogba'nın Saint-Etienne ile sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını koz olarak kullanmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim, 1.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle işi ara transferde bitirecek. Kulübünden ayrılmak istediği belirtilen Florentin Pogba'nın da G.Saray'a gelmeye sıcak bakması bekleniyor.

Florentin Pogba kimdir?

19 Ağustos 1990'da Gine'de dünyaya gelen 1.89 boyundaki savunma oyuncusu futbola Celta Vigo patentli. Sedan'dan sonra Saint-Etienne'ye transfer olan Pogba, hala S. Etienne forması giyiyor.

GALATASARAY YABANCI SINIRINA ÇÖZÜM BULDU

Aslan, iki yıl sonrasının yol haritasını çizmeye başladı. Transferde ilk kriter AB pasaportlu olmak... 2019-2020 sezonundaki yabancı statüsünün belli olmamasına rağmen Galatasaray, Avrupa Birliği pasaportlu oyuncularının yerli sayılacağı bir kararın çıkmasını yüksek ihtimal olarak görüyor.

Bu sezon kadrosuna kattığı 10 yabancıyla sil baştan bir takım oluşturan Galatasaray'da 2019 planları şimdiden yapılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2019-20 sezonunda yürürlüğe sokacağı yeni yabancı sınırı statüsünün belli olmamasına rağmen, Galatasaray yönetimi AB üyesi ülkelerin oyuncularının yerli statüsünde sayılacağı bir kararın çıkmasını yüksek ihtimal olarak görüyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarış veren Türk takımlarının rakipleriyle eşit şartlarda mücadele etmesi için daha önce de gündeme gelen AB pasaportlu oyuncuların yerli statüsünde oynama fikrine Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de destek vereceği iddiaları konuşuluyor.

14 YABANCININ 10'U AB PASAPORTLU!

Kadrosundaki 14 yabancıdan 10'unun AB pasaportuna sahip olduğu Galatasaray'da önümüzdeki iki yılda yapılacak transferde bu şartı karşılayan oyuncuların alınmasına öncelik verilecek. Sarı-kırmızılı takımda şu anda kadrodaki AB pasaportuna sahip futbolcuların 2019-2020 sezonundaki durumu da yeni yabancı statünün netleşmesi sonrasında kesinleşecek.

NİHAT KAHVECİ ÖRNEĞİ GÜNDEMDE

Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin pasaportlarını taşıyan futbolcular, Avrupa'nın tüm liglerinde yerli futbolcu statüsünde forma giyebiliyor. İspanya'da forma giydiği yıllarda milli oyuncu Nihat Kahveci'nin açtığı dava sonrasında Avrupa Ekonomik Topluluğu (CEE) ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşması gerekçe gösterilerek, AB ülkelerinde oynayan profesyonel Türk sporcuların, "AB statüsünde oyuncu" olmalarına tam hak verilmişti. Şimdi benzer bir uygulamanın Türkiye Süper Ligi'nde de uygulanması gündeme gelebilir...

ASAMOAH OLMAZSA O GELECEK!

Uzun sağ bek arayışlarını Mariano'nun başarılı performansı ile tamamlayan Galatasaray solda sıkıntı yaşıyor. Yeni transfer edilen Latolevici'den beklediği verimi alamayan teknik direktör İgor Tudor, Martin Linnes'i bu bölgede oynatmaya başladı. Ancak onun performansı da Hırvat hocayı memnun etmedi. İgor Tudor, Mircea Lucescu'nun milli takımda görev verdiği 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosunu görmek istediğini ifade ederken, Asamoah'ın transferindeki belirsizlik nedeniyle yönetim de Atila üzerinde yoğunlaştı. yönetimin, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için nabız yokladığı ve Kayseri'den gelecek yanıta göre transferi para ve futbolcu vererek sonuçlandırmak istediği bildirildi. Süper Lig'de kiralık olarak 2012- 13 sezonunda Orduspor, 2014-15'te ise Kasımpaşa formalarını giydi. Sezon başında ise Reims'ten bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer oldu ve oynadığı etkili futbolla kısa sürede isminden söz ettirmeyi başardı.

FUTBOLA GRENOBLE'DE BAŞLADI

Atila Turan, 10 Nisan 1992'de Fransa'nın Migennes şehrinde doğdu. Futbola Grenoble'da başlayan Atila, 2010-11 sezonunda aynı takımla lig maçlarına çıkmaya başladı. 2011'de Beira-Mar'a transfer olan Atila, Ordu ve Kasımpaşa'da kiralık forma giydi. Sezon başında ise Reims'ten bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer oldu.

