İstanbulspor büyük takımların gençlerine talip

Türk futbolunun gelişmesi için gençlere şans verdiklerini aktaran İstanbulspor başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu myaptığı açıklamada, "Bursaspor'dan kiraladığımız kaleci Okan Kocuk, A Milli Takım'a, yine Bursaspor'dan transfer ettiğimiz Zeki Çelik, Ümit Milli Takım'a çağrıldı. Futbolcuların gelişmesi için oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim oyuncumuz olmasa da bize gelen genç oyuncuların milli takıma kadar gidebileceğini gösterdik." diye konuştu.

Büyük kulüplerin oynatmadıkları genç futbolculara talip olduklarını belirten Sarıalioğlu, "Bütün kulüplerin desteğini bekliyoruz. Hepsinden manevi olarak destek istiyoruz. Sporcuyu istediğimiz zaman bize versinler. Oyuncu A Milli Takım'a, Avrupa'ya gitsin. Gençlere 34 maç şans veriyoruz. Büyük takımlar oynatmadıkları futbolcuları bize versin. Biz geliştirmek için varız. Hem İstanbulspor hem de ülke futbolu faydalansın." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN YERLİSİ, YABANCISI OLMAZ"

Ecmel Faik Sarıalioğlu, her maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını, kaybetseler bile sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6. sırada bulunduklarını hatırlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanırız, kaybederiz ama mücadele edeceğiz, oynayacağız. Kaybetsek bile mücadele ederek kaybedeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kulüp başkanlarının transfer politikalarını eleştiren Sarıalioğlu, "Bu bir şov oyunu. Dört tane yabancı oyuncumuz var. Futbolun yerlisi, yabancısı olmaz. Nasıl biz Türk oyuncuların Avrupa'ya gitmesini istiyorsak, onlar da gelecek. Sonuçta yabancı da olsa verilen sözlerin yerine getirilmesi önemli. Hocalarda, federasyonda suç yok. Biraz da başkanlar kendine baksın. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak." diyerek sözlerini tamamladı.