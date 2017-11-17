La Liga'nın suskun golcüleri

La Liga'yı takip eden futbolseverlerin, gol krallığı için çekişmelerine alışık olduğu Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan Luis Suarez ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann, 11 haftanın tamamlandığı 2017-18 sezonunda bekleneni veremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 maçta 6 gol kaydeden Ronaldo, aynı performansı lige yansıtamadı. İspanya Süper Kupası'nda gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligin ilk 4 haftasında cezalı olan Portekizli futbolcu, sonraki 7 haftada yalnızca bir gol atabildi.

32 yaşındaki Ronaldo böylece 2009-10 sezonundan bu yana top koşturduğu ve 3 kez gol krallığına ulaştığı İspanya ligindeki en kötü sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Yıldız oyuncunun La Liga'daki önceki sezonlarında, ilk 7 maç sonunda ulaştığı en düşük gol sayısı 5'ti.

İspanya ligindeki 9. sezonunu oynayan Ronaldo, önceki 8 yıl boyunca 265 maçta 285 kez ağları sarstı. Karşılaşma başına 1,07 gol atan Ronaldo'nun bu sezonki gol ortalaması, standardının neredeyse 8'de birine karşılık gelen 0,14'e düştü.

Ronaldo'nun kariyeri boyunca karşılaştırıldığı Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, aynı dönemde attığı 12 golle Barcelona'nın ligin zirvesine yerleşmesinde başrol oynadı. Lige, Ronaldo gibi kötü giren Real Madrid ise Barcelona'nın 8 puan arkasında 3. sırada yer aldı.

Cristiano Ronaldo'nun La Liga kariyerindeki gol karnesi şöyle:

Sezon İlk 7 maç sonundaki gol sayısı Toplam gol sayısı 2009-10 6 26 2010-11 5 40 2011-12 7 46 2012-13 8 34 2013-14 6 31 2014-15 15 48 2015-16 5 35 2016-17 5 25 2017-18 1 1 (Devam ediyor)

Sezon Oynadığı maç sayısı Gol sayısı Gol ortalaması 2017-18 öncesi 265 285 1,07 2017-18 7 1 0,14

GOL KRALI SUAREZ'DEN ESER YOK

Barcelona'nın Uruguaylı santraforu Luis Suarez, ilk 3 yılındaki formundan uzak bir görüntü çizdi. Bu sezon La Liga'da sahaya çıktığı 8 karşılaşmada 3 defa ağları sarsabilen Suarez, son 5 resmi müsabakada gol atamadı.

2015-16 sezonunda İspanya liginin gol kralı olan Suarez'in gol ortalamasında keskin bir düşüş yaşandı. La Liga'daki ilk 3 sezonunda karşılaşma başına 0,87 gol (97 maçta 85 gol) kaydeden Suarez'in ortalaması, 0,37'ye geriledi.

Luis Suarez'in La Liga kariyerindeki gol karnesi şöyle:

Sezon Oynadığı maç sayısı Gol sayısı 2014-15 27 16 2015-16 35 40 2016-17 35 29 2017-18 8 3 (Devam ediyor) TOPLAM 105 88

Sezon Oynadığı maç sayısı Gol sayısı Gol ortalaması 2017-18 öncesi 97 85 0,87 2017-18 8 3 0,37

GRİEZZMAN 27 EYLÜL'DEN BERİ GOL ORUCUNDA

Atletico Madrid'in son yıllardaki çıkışında önemli pay sahibi Fransız forvet oyuncusu Antoine Griezmann, bu sezon standardının oldukça altında kaldı.

Atletico'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2015-16 sezonundaki performansıyla hem FIFA hem de France Football dergisinin dünyada yılın futbolcusu ödüllerinde 3. sırayı alan Griezmann, La Liga'da oynadığı 9 maçta 2 gol kaydetti.

Chelsea filelerini havalandırdığı 27 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi C Grubu maçından bu yana 7 resmi karşılaşmada gol atamayan Griezmann'ın bu sezon ligdeki gol ortalaması, 0,22 oldu. Madrid ekibinin 2014 yazında kadrosuna kattığı futbolcu, 2017-18 sezonuna kadar ligde 0,54 gol ortalamasına sahipti.

Antoine Griezmann'ın La Liga kariyerindeki gol karnesi şöyle:

Sezon Oynadığı maç sayısı Gol sayısı 2014-15 37 22 2015-16 38 22 2016-17 36 16 2017-18 9 2 (Devam ediyor) TOPLAM 120 62

Sezon Oynadığı maç sayısı Gol sayısı Gol ortalaması 2017-18 öncesi 111 60 0,54 2017-18 9 2 0,22