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  4. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisarspor maçını yorumladı

, - Akhisarspor maçını yorumladı

Giriş Tarihi: 17.11.2017 22:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 23:04
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisarspor maçını yorumladı

, 0-0 sona eren - Akhisarspor maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Akhisarspor maç sonu yorumları:

Takım bütünlüğünde sorun var. Oğuzhan ile sezon başından beri bir kopuş var. Lucescu'nun Oğuzhan'ı 'a alması sonrası acaba devre arasında olacak mı diye düşündüm. Milli Takım kriteri isteniyor ya bazı liglerde. Lucescu 25 kişilik kadroya almadığı Oğuzhan'ı bir anda çağırdı. Yani inşallah yanılıyorumdur ama transfer konusu aklıma geliyor. Oğuzhan'ın kafası burada değil. Lucescu hocası oynattığı zaman Oğuzhan'ı çağırmadı, hocası oynatmadığı zaman Oğuzhan'ı Milli Takım'a çağırdı. O günden beri Oğuzhan'da bir düşüş var. ?

'in - Akhisarspor maçına dair ilk yarı yorumları şöyle:

Beşiktaş'ta kilit Oğuzhan ve Babel, ikisini alacak diye düşünüyorum. Her şeyden önce, Oğuzhan'ı alması lazım diye düşünüyorum. Akhisar 0-0 maçı bitiremez. 1 tane atarsa, oyuna ortak olur. 0-0 bitirme şansı az..
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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisarspor maçını yorumladı
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