Sivas Belediyespor'un tek rakibi Barcelona!

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası maçları dahil edildiğinde bu sezon oynadığı 14 maçta yediği 5 golle Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı oldu.

Yeşil beyazlılar ligde geride kalan 12 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan toplayarak puan cetvelinde 5'inci sırada yer alıyor. Bu süreçte rakip fileleri 17 kez havalandıran Sivas Belediyespor, kalesinde sadece 5 gol gördü. Sivas temsilcisi böylece, Süper Lig, TFF 1'inci Lig, TFF 2'inci Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplar ile TFF 3'üncü Lig Bir, İki ve Üçüncü gruplarında mücadele eden toplam 126 takım arasında en az gol yiyen ekip olma başarısını elinde bulunduruyor.

TFF 1'inci Lig'de Gazişehir Gaziantep, TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor ve TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta Darıca Gençlerbirliği de geride kalan haftalarda kalelerinde 6 gol gördü.

"BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Türkiye profesyonel liglerinde en az gol yiyen takım olma unvanının kendileri için mutluluk verdiğini söyledi. Az gol yemek için özel bir çalışma yapmadıklarını belirten Bozkurt, "Savunmayı da takım olarak yapıyoruz, hücumu da takım olarak yapıyoruz. Bunun için çok fazla, çok özel bir çalışma yapmıyoruz. Biz en az gol yiyelim de bir tane bulursak atalım kazanalım diye bir çalışmamız yok. Biz topa sahip olarak savunma yapmak istiyoruz ve genelde oynadığımız maçlarda topa sahip olan tarafız. Zaman zaman pozisyon da veriyoruz, hücum dönüşlerinde sıkıntı yaşıyoruz o zaman savunma oyuncularımız devreye giriyor, savunma oyuncularımızdan sonra da kalecilerimiz devreye giriyor bundan dolayı az gol yiyoruz. Yoksa bunun için biz oyun anlayışı olarak geriye çekilelim, geriye yaslanalım, kesinlikle gol yemeyelim diye bir çabamız yok. Bu durumdan dolayı oyuncularımızı, kalecilerimizi kutluyoruz. Şuan kalede Serkan oynuyor çok başarılı bir grafik çiziyor. Bunun arkasında ki diğer kaleciler Osman, Nevzat onu zorluyor ki o da iyi bir performans sergiliyor." dedi.

"EKSTRA ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sivas Belediyespor Kaleci Antrenörü Salih Aydın da tesislerde kalmanın verdiği avantajları değerlendirdiklerini böylelikle daha fazla çalışma imkanı bulduklarını ifade ederek "Kalecilerimize haftalık programlarını uyguluyoruz. Burada önemli olan onların istekleri, antrenmanlara verdikleri tepki önemli olan onlar. Çalıştığımız kalecilerin isteği, çalışmalarımıza verdikleri tepki önemli. Onlardan ellerinden geldiğinin fazlasını yapıyor. Her zaman tesislerimizde ekstra çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"BU TAKIMIN BAŞARISIDIR"

4 yıldır Sivas Belediyespor forması giyen kaleci Serkan Demirol ise az gol yemenin takım başarısı olduğunu söyledi. Demirol "Bir kaleci bir takım için çok önemli bir pay sahibidir. Bu takımın başarısıdır, bir kaleci komple bir sezonu gol yemeden tamamlayamaz. Burada bir başarı varsa bu tüm takımın başarısıdır. Sağ olsun Salih hoca hafta başından başlayıp hem fiziksel açıdan, hem mental açıdan maçlara çok iyi hazırlıyor. Zaten yakamızı da bırakmıyor. Antrenmanlar bitiyor bir saat daha bizi çalıştırıyor. Demek ki iyi işler yapıyoruz, doğru işler yapıyoruz. Hem çalışmamız, hem dışarıda birbirimize davranışlarımız sonucunda böyle başarı geliyor. İnşallah nazar değmez de böyle devam ederiz sezon sonuna kadar." dedi.

?"MAÇ 6-0'KEN BİLE GOL YEMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Bu sezon kendi sahalarında kazandıkları 6-0'lık Tokatspor maçında bile maç 6-1 bitmesin diye uğraştığını söyleyen Demirol "Biz ikinci ligde oynuyoruz. Burada gol yemezsen bir şekilde devam ediyorsun, gol atıyorsun. Bu sefer daha çok direncin artıyor. Eğer şampiyon olmak istiyorsak az yememiz lazım, çok gol atmamız lazım. B uda bize skoru getiriyor. Az gol yemek motive ediyor. Burada mesela Tokatspor maçı 6-0 bitti ben halen maç 6-1 bitmesin diye uğraşıyordum. Galibiyet önemli değil. Benim görevim o kaleyi gole kapatmaksa ben onu yapmaya çalışıyorum, sadece ekstraya kaçmadan. Kupada da önce Kemer'i sonra Elazığ'ı yendik. O maçlarda da sağ olsun Osman kardeşim çok başarılı kurtarışlar yaptı, o maçlarda da gol yemedik. Galatasaray'la eşleştik, iki hafta sonra onlarla oynayacağız. Kim oynarsa oynasın gereğini yapıyor, kaleyi gole kapatmaya çalışıyor. İnşallah bundan sonra da öyle devam eder. Bir futbolcunun üst lige çıkması için kendi takımıyla sıçraması daha kolay bence. Burada üçüncü ligde şampiyon olduk. 3 sezondur da bu ligde oynuyoruz. İnşallah bu sene de 1'inci Lig'i görebiliriz" ifadelerini kullandı.