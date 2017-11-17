Son dakika: Beşiktaş'ta Pepe kadroya alınmadı!

Beşiktaş, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşmayı Serkan Çınar, Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yönetecek. Mücadele saat 20.00'den itibaren beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta Pepe sakatlığı sebebiyle Akhisar'a karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu, Portekiz ile ABD arasında oynanan milli maçta sakatlanmıştı.

Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Cenk, Negredo

AKHİSARSPOR: Lukac, Lopez, Mustafa, Caner, Olcan, Soner, Kadir, Sissoko, Barbosa, Larsson, Henrique