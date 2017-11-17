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  4. Son dakika: Beşiktaş'ta Pepe kadroya alınmadı!

Son dakika: 'ta kadroya alınmadı!

Giriş Tarihi: 17.11.2017 15:19 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 15:33
Son dakika: Beşiktaş'ta Pepe kadroya alınmadı!

'ın bu akşam Akhisarspor ile oynayacağı maçın kadrosuna Portekizli stoper alınmadı

, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşmayı Serkan Çınar, Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yönetecek. Mücadele saat 20.00'den itibaren beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta Pepe sakatlığı sebebiyle Akhisar'a karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu, Portekiz ile ABD arasında oynanan milli maçta sakatlanmıştı.

Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Cenk, Negredo

AKHİSARSPOR: Lukac, Lopez, Mustafa, Caner, Olcan, Soner, Kadir, Sissoko, Barbosa, Larsson, Henrique

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Son dakika: Beşiktaş'ta Pepe kadroya alınmadı!
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