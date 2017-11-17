TFF heyetinden Altınordu'ya ziyaret

Yönetim kurulu üyeleriyle Altınordu Kulübünün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret eden Demirören, tesislerde incelemelerde bulundu. Demirören ve beraberindekiler, daha sonra örnek besi alanını ve yeni inşa edilen sporcu lojmanında gezdi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı konuşmada, yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Metin Oktay Yerleşkesi'nde yeni inşa ettikleri sporcu lojmanına eski TFF Başkanı Hasan Doğan'ın adını vermek için öncelikle TFF Başkanı Demirören'den izin isteyen Özkan, şöyle konuştu:

"Merhum başkan Hasan Doğan'la 2008'de tanışma ve 3 ay birikte olma şansı yakaladım. Değerli bir insan ve değerli bir spor adamının erken ayrılışından dolayı hepimiz üzgünüz. Sporcu lojmanına Hasan Doğan adını vermekten ben de çok çok mutluyum. Bu konuda ailesinden de gerekli iznin alınması için sizin desteğinizi bekliyorum.

"ALTINORDU'YA ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYON DÜŞÜYOR"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören de Hasan Doğan'ın adının yapılacak tesise verilecek olmasının kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Rahmetli Hasan ağabey gibi yöneticilerin Türk futbolunda artmasını temenni ediyorum." dedi.

Altınordu Kulübünün, Türkiye'de futbolcu yetiştirme açısından, tesisleri ile bir örnek olduğunu, bu tür kulüplerin artmasını temenni ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Onun için de bugün federasyon yönetim kurulu olarak buradayız. Altınordu Kulübünün ve başkanının sonuna kadar arkasındayız. Tabii ki futbol Türk toplumunun yüzde 99'unu ilgilendiren çok önemli bir unsur. Bugün statlarımızın doluluk sebebi; yabancı oyuncuların kalitesi ve takımlarımızın verdiği mücadeleler. Hepimizin temennisi; yabancı oyuncuların yerine Altınordu Kulübü gibi kulüplerden yetişen oyuncuların o formaları giymeleri. Onun için Altınordu'ya çok önemli bir misyon düşüyor."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleriyle Altınordu Kulübünün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesini ziyaret etti. pic.twitter.com/McCx6PC2Tk — Sabah Spor (@sabahspor1) November 17, 2017

Demirören, futbolun artık sadece ayakla oynanmadığına dikkati çekerek, "Futbol ayak, kalp ve zekayı gerektiren bir unsur, onun üstüne de para geliyor. Futbolun sadece para kazanmak amaçlı olduğunu düşünmemesi lazım genç oyuncularımızın. Futbolu meslek gibi görmeleri lazım ki başarı gelsin ondan sonra ekonomik katkıları artsın." diye konuştu.

Bir gazetecinin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun kadrosunda yabancı oyuncu oynatmadığını hatırlatması üzerine, "Takdir ediyorum, devamını diliyorum, keşke bu rakam artsa. 11 yabancıyla çıkılacağına 8 yabancıyla çıkılsa sahalara. Altyapıya önem vererek, yerli oyuncuları yetiştirdiğimiz sürece zaten yabancı sorunu kendi kendine ortadan kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEF 11'E YENİ OYUNCULARI KATABİLMEK"

Milli takımın oynadığı hazırlık maçlarıyla ilgili bir soru üzerine Demirören, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçının adı hazırlık, yani ilerideki hedeflere hazırlanmak. Burada galibiyet diye bakmamak lazım. Takıma koyduğun oyunculardan kaçını kazanabiliyorsun hedeflere ulaşmak için ona bakmak lazım. Başarılı olabilecek mi, kuracağın takıma motive olabilecek mi, zaten onun için de belli yaşa gelmiş, tecrübeli oyuncular olmadan bu hazırlık maçlarını oynadık. Sakın yanlış anlaşılmasın, onlar çağrılmayacak değil, onlar bizim as oyuncularımız ama gençleri denemek için de bir fırsattı bu hazırlık maçları. Önümüzde 4 tane hazırlık maçı daha var hem martta hem mayıs ayında. Tahmin ediyorum ki buna da gençlerle çıkacak hocamız. Hedef 11'eyeni oyuncuları katabilmek. Onun için de bir kaç oyuncuyu kazandığımıza inanıyorum ki bugüne kadar milli takım listesinde olmayan oyunculardı."

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, TFF Başkanı Demirören'e forma ve Kütahya çinisi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya da forma ve Altınordu porselen topu hediye etti.

Ziyarette Demirören ve Yardımcı'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ali Dürüst, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykac, Mete Düren, Fuat Guguloğlu ve Nihat Özdemir de yer aldı.

TFF Yönetim Kurulu toplantısı da Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Öte yandan Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya geldiği ve tesisleşme konusunda ön gördükleri projeler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.