Atiker Konyaspor - Antalyaspor (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.30 başlayan Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçını Bülent Yıldırım yönetiyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

ATİKER KONYASPOR: 0 - ANTALYASPOR: 0

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Marques'in pası ile altıpas sağ tarafında topla buluşan Deniz Kadah bekletmeden topu ceza sahası içi sağ çaprazında hareketlenen Harun Alpsoy'u attı. Harun'un bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.



8. dakikada Bourabia'nın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Musa Araz şut çekti ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.



11. dakikada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Ezekiel dönerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci Ferhat kontrol etti.



14. dakikada rakibinin yaptığı pas hatasını değerlendiren Musa Araz, ceza sahasına girmeden pasını penaltı noktası sol tarafındaki Milosevic'e gönderdi. Savunmayı geçmek isterken Milosevic'in kaybettiği topa hareketlenen Bourabia gelişine çok sert vurdu ancak top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



18. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Nasri ortasını ön direğe doğru gönderdi. Ön direkte oluşan karambolde Angelo'ya çarpan top kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.



20. dakikada Nasri topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve son çizgiye indikten sonra asını altıpas gerisindeki arkadaşı Samuel Eto'o'ya gönderdi. Eto'u istediği vuruşu yapamadı.



28. dakikada Vainqueur'ün pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Nasri, bekletmeden topa çok sert vurdu ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı çıktı.



40. dakika sağ kanatta topla buluşan Skubic ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmanın karşıladığı top ceza sahası içi sağ çaprazında Milosevic'in önünde kaldı. Milosevic'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ferhat sol köşeye uzanarak topa müdahale ederek gole izin vermedi.



Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan



ATİKER KONYASPOR: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Ali Turan xx, Ferhat xx, Bourabia x, Ali Çamdalı xx, Milosevic xx, Musa Araz xx, Ömer Ali xx, Ezekiel xx

Yedekler: Carlgren, Kadir Kaan, Volkan, Filipovic, Hadziahmetovic, Moke, Vedat, Fofana, Fridey Eze, Evouna

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



ANTALYASPOR: Ferhat xx, Celustka xx, Chico xx, Angelo xx, Sakıb xx, Harun xx, Vainqoueur xx, Marques xx, Nasri xx, Deniz Kadah xx, Samuel Eto'o xx

Yedekler: Ozan Evrim, Boffin, Musa, Nazim Sangare, Yekta, Aydın, Menez, El Kabir, Emre

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo



Sarı Kartlar: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), Vainqoueur (Antalyaspor)