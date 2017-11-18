Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Tudor önemli maçlarda yok

önemli maçlarda yok

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 22:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 22:57
Tudor önemli maçlarda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Igor , Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve ile oynadığı 7 maçında 6 kez mağlup olurken, 1 de beraberlik aldı.

Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor 'un büyük takımlara karşı şansı tutmuyor. Tudor, geçtiğimiz sezonun 21. haftasında geçtiği takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve ile 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda galibiyet alamayan Tudorlu sarı-kırmızılılar, 6 kez mağlup oldu, 1 de beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 15 golde kalesini kapatamazken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. En farklı mağlubiyetleri de Başakşehir karşısında 4-0 ve 5-1'lik skorlarla aldı. Tek beraberliği de bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerabahçe karşısında elde etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Tudor önemli maçlarda yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN