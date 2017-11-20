Avrupa'da Manchester City ve Barcelona fırtınası!

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere ( Premier Lig ), İspanya ( La Liga ), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Manchester City, 12. haftada konuk olduğu Leicester City'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Üst sıraları ilgilendiren maçta Arsenal, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Manchester United konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1, Chelsea ise deplasmanda West Bromwich'i 4-0 ile geçti.

Premier Lig'de 12. maçların ardından 34 puan toplayan Manchester City, takipçileriyle arasındaki 8 puanlık farkı korudu. City'yi, 26 puanlı Manchester United, 25 puanlı Chelsea ve 23 puanlı Tottenham izledi.

LA LİGA

Lider Barcelona, La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli maçında ise Atletico Madrid ile Real Madrid golsüz berabere kaldı.

Zirve takipçilerinden Valencia ise Espanyol deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

La Liga'da 34 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Valencia 30, Real Madrid ve Atletico Madrid 24'er puanla takip etti.

BUNDESLİGA

Almanya'da Bayern Münih konuk ettiği Augsburg'u 3-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Bayer Leverkusen ile 2-2, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim ise konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Ağırladığı Hamburg'u 2-0 ile geçen Schalke 04 ise ikinci sıraya yükseldi.

Bundesliga'nın 12. haftasının ardından 29 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04 ve Leipzig'in 6 puan önünde zirvede yer aldı.

SERİE A

Serie A'nın namağlup ekipleri Napoli ve Inter, haftayı üçer puanla kapattı.

Lider Napoli konuk ettiği Milan'ı 2-1 mağlup etti. Inter ise evinde Atalanta'yı 2-0 ile geçti.

Son şampiyon Juventus ise konuk olduğu Sampdoria'ya 3-2 yenildi.

Zirve takipçilerinden Roma ile Lazio ise başkent derbisinde karşılaştı. Roma mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 13. haftanın sonunda 35 puan toplayan Napoli'yi, 33 puanlı Inter, 31 puanlı Juventus, 30 puanlı Roma ve 28 puanlı Lazio takip etti.



LİGUE 1

Namağlup lider PSG, konuk ettiği Nantes'ı 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, konuk olduğu Amiens ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Olympique Marsilya deplasmanda Bordeaux ile 1-1, Olympique Lyon ise sahasında Montpellier ile 0-0 berabere kalarak, birer puana razı oldu.

Ligue 1'in 13. haftası sonunda PSG, 35 puanla liderliğini sürdürdü. Monaco 29 ve Olympique Lyon 26 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.