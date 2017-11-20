Soldado, Alex'ten sonra bir ilki başardı!

Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini Süper Lig 'de Demir Grup Sivasspor karşısında atan İspanyol santrfor Roberto Soldado , 9 yıl önce sarı-lacivertlilere transfer olan vatandaşı Daniel Güiza 'nın ilk 12 haftalık performansını bir maçta geride bıraktı.

Ligin 12. haftasında dün Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçta durum 1-1'ken 61. dakikada oyuna giren Soldado, gösterdiği performansla takımını galibiyete taşıdı.

Oyuna girdikten sonra 20 dakika içinde "hat trick" yapan Soldado, bu karşılaşmadaki golleriyle Güiza'nın 2008-2009 sezonundaki ilk 12 haftalık performansını geçti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) gol kralı unvanıyla Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezonun ilk 12 haftasında Güiza, sadece 2 kez fileleri havalandırabilmişti.

GÜİZA OYNADI, SOLDADO YEDEK KALDI

Güiza, 2008-2009'da ilk 12 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarken, Soldado bu sezon az şans buldu.

Daniel Güiza, bu maçların 10'unda 90'ar dakika oynarken, sahada kaldığı bin 55 dakikada iki gol attı.

Soldado ise bu sezon 12 maçın 3'ünde ilk 11'de forma giydi. Sadece 351 dakika şans bulmasına rağmen deneyimli futbolcu, vatandaşının performansını geride bıraktı.

Güiza, söz konusu sezonda ligi 11 golle tamamlayarak Fenerbahçe'nin o dönem Alex de Souza'yla en skorer ismi olmuştu. İspanyol santrfor, bir sonraki sezon da yine Alex'le Fenerbahçe'nin ligde en fazla gol atan ismi olmayı başarmıştı.

ALEX'TEN SONRA İLK

Fenerbahçe'de, Alex de Souza'dan sonra ilk kez bir futbolcu, Kadıköy'deki lig maçında "hat trick" yaptı.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex, 2010-2011 sezonunun 33. haftasında 15 Mayıs 2011'de MKE Ankaragücü karşısında 5 gol atarak müthiş bir performans ortaya koymuştu.

Bu tarihten sonra hiçbir Fenerbahçeli futbolcu Süper Lig'de, Ülker Stadı'nda 2 golden fazlasını atamamıştı. Soldado, dün kaydettiği 3 golle 6 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.