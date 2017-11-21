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'de sürprizi! Geri mi dönüyor?

Giriş Tarihi: 21.11.2017 10:16
Fenerbahçe'de Lazar Markovic sürprizi! Geri mi dönüyor?

transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Devre arasına kadar toplayabildiği kadar puan toplayıp kadrosuna takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe'de bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen , geri dönmek için kulübe menajeri aracılığı ile haber gönderdi. Bu konuda son söz 'ın olduğu belirtildi. İşte Lazar Markovic konusundaki son gelişmeler...

'ye geri mi dönüyor? 2015-16 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Sırp oyuncu Markovic'in menajeri İstanbul'a geldi. Menajer, F.Bahçeli yetkililer ile yaptığı görüşmede Markovic'in yeniden sarı lacivertli formayı giymek istediğini iletti. F.Bahçeli yöneticiler 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan ve bonservisi Liverpool'da bulunun yıldızın alınmasının zor olduğunu ifade ettiler. Lazar Markovic'in gelme talebini 'a iletecek olan idareciler, Kocaman'ın olumulu demesi haliden İngiliz kulüp ile temasa geçilecek ve kiralık olarak takıma katılması sağlanacak. Lazar Markovic kimdir?

Sarı lacivertli forma ile 21 maça çıkan Lazar Markovic 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Lazar Markovic kimdir?

Lazar Markovic, 2 Mart 1994 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi. hayatına Partizan'da başlayan Markovic, Benfica'ya transfer olduktan sonra adını duyurdu.

Daha sonra Liverpool'a transfer olan Markovic, burada beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı ve Fenerbahçe'ye kiralandı. Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yapan Markovic, sakatlıkların ardından başarı sağlayamadı. Liverpool'a geri dönen Sırp oyuncu daha sonra Sporting Lizbon ve Hull City takımlarına kiralandı.

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Fenerbahçe'de Lazar Markovic sürprizi! Geri mi dönüyor?
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