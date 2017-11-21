Fenerbahçe'de Lazar Markovic sürprizi! Geri mi dönüyor?

Lazar Markovic Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? 2015-16 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Sırp oyuncu Markovic'in menajeri İstanbul'a geldi. Menajer, F.Bahçeli yetkililer ile yaptığı görüşmede Markovic'in yeniden sarı lacivertli formayı giymek istediğini iletti. F.Bahçeli yöneticiler 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan ve bonservisi Liverpool'da bulunun yıldızın alınmasının zor olduğunu ifade ettiler. Lazar Markovic'in gelme talebini Aykut Kocaman'a iletecek olan idareciler, Kocaman'ın olumulu demesi haliden İngiliz kulüp ile temasa geçilecek ve kiralık olarak takıma katılması sağlanacak. Lazar Markovic kimdir?

Sarı lacivertli forma ile 21 maça çıkan Lazar Markovic 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Lazar Markovic kimdir?

Lazar Markovic, 2 Mart 1994 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Partizan'da başlayan Markovic, Benfica'ya transfer olduktan sonra adını duyurdu.

Daha sonra Liverpool'a transfer olan Markovic, burada beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı ve Fenerbahçe'ye kiralandı. Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yapan Markovic, sakatlıkların ardından başarı sağlayamadı. Liverpool'a geri dönen Sırp oyuncu daha sonra Sporting Lizbon ve Hull City takımlarına kiralandı.