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  4. Kastamonuspor 1966'da teknik direktör İsmail Ertekin istifa etti

spor 1966'da teknik direktör istifa etti

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 18:36
Kastamonuspor 1966'da teknik direktör İsmail Ertekin istifa etti

TFF 2’nci Lig takımlarından spor 1966'nın teknik direktörü , görevinden istifa etti.

Sezonun 3'üncü haftasında spor 1966'da teknik direktörlük koltuğuna oturan 'in istifası kulüp yönetimi tarafından kabul edildi. Ertekin, kulüp tesislerinde sportif direktör Ahmet Cevher ve genel kaptan Ahmet Baysan'la görüştükten sonra Kastamonu'dan ayrıldı.

14 Eylül'de takımın başına getirilen Ertekin, 'nın başında 68 gün kaldı ve bu süre zarfında 11 maçta takımı yönetti. Ertekin yönetimindeki Kastamonuspor 1966, 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ertekin'in görevi bırakmasıyla harekete geçen Kastamonuspor 1966 yönetimi, yeni teknik direktör arayışına başladı.

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Kastamonuspor 1966'da teknik direktör İsmail Ertekin istifa etti
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