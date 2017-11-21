Kastamonuspor 1966'da teknik direktör İsmail Ertekin istifa etti

Sezonun 3'üncü haftasında Kastamonuspor 1966'da teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Ertekin'in istifası kulüp yönetimi tarafından kabul edildi. Ertekin, kulüp tesislerinde sportif direktör Ahmet Cevher ve genel kaptan Ahmet Baysan'la görüştükten sonra Kastamonu'dan ayrıldı.

14 Eylül'de takımın başına getirilen Ertekin, Kastamonuspor 1966'nın başında 68 gün kaldı ve bu süre zarfında 11 maçta takımı yönetti. Ertekin yönetimindeki Kastamonuspor 1966, 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ertekin'in görevi bırakmasıyla harekete geçen Kastamonuspor 1966 yönetimi, yeni teknik direktör arayışına başladı.