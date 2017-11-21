Rıza Çalımbay bir golcü daha istiyor

Süper Lig'de ilk 12 haftada 23 gol atan Trabzonspor, santrfor mevkiinde görev yapan oyunculardan bu yıl daha çok verim aldı. Bordo-mavili takımda, Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'nın görev yaptığı geçen sezon, santrfor oyuncuları 34 hafta boyunca 11 gol atarken, bu sezon ise 12 haftada 14 gol sayısına ulaştı. Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 maçta 6 gol kaydetti.



EN GOLCÜ BURAK YILMAZ

Bu sezon Çin'in Beijing Guoan takımından eski golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer eden bordo-mavililer, milli oyuncunun forma giydiği 9 lig maçında 9 gol buldu. Sakatlığı nedeniyle toplam 727 dakika görev yapan Burak, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe maçında da 1 gol atarak 12 haftada takımının en golcü oyuncusu oldu.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ise 8 lig maçında 192 dakika sahada kalırken rakip filelere 3 gol bıraktı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol kaydetti.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Rodallega'dan sonra forma giyme şansı yakalayan Dame N'Doye ise 5 maçta 339 dakika sahada kalırken 2 gol attı. Bordo-mavili futbolcu, 2 golü ilk 11'de sahaya çıktığı Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında attı.

Böylelikle Burak Yılmaz, Rodallega ve N'Doye'dan oluşan forvet oyuncuları, 12 haftada 14 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonki gol katkısını şimdiden geçmiş oldu.



ÇALIMBAY: "BURAK YILMAZ'IN YANINA BİR GOLCÜ DAHA LAZIM"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor maçında ilk kez yeni bir sistem denedi. Tecrübeli teknik adam Burak Yılmaz ve Dame N'Doye'u birlikte sahaya sürerek takımın ofansif yönünü arttırmayı planlayarak takım içinde yeni gol ayakları üretmeyi hedefliyor.

Çalımbay, gol atmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim takıma baktığınız zaman Burak Yılmaz golcü, atarsa Yusuf Yazıcı golcü. Rodallega ve N'Doye atıyor. Onun için Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha lazımdı. Bu kanat olur, forvet arkası olur. Bu lazımdı ve ben de Osmanlıspor maçında bunu böyle düşündüm. Biz pozisyona gireriz, önemli olan bunları değerlendirmek. Diğer arkadaşlarımızın da Burak Yılmaz'a katılması lazım gol açısından. Çünkü diğer türlü gol bulmakta sıkıntı yaşarız. Burak Yılmaz, N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın olması Kucka da gelirse biraz daha ofansif olmamız gerekiyor. Onu da yapacağız" ifadelerini kullandı