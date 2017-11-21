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ve , 'ye sevk edildi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 17:56
Trabzonspor ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, takımlarından ve 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

'den yapılan açıklamada, 'de sahasında Osmanlıspor'u konuk eden 'un, saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Ligde Gençlerbirliği'ne konuk olan 'un da saha olaylarından dolayı disipline sevk edildiği aktarıldı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor'un forveti Paulo Henrique'nin, ile oynanan maçta kural dışı hareketi, Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un da spor ile oynadıkları mücadelede sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 'ya sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, , ve ile Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de disiplin kuruluna gönderildi.

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Trabzonspor ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi
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