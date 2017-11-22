Beşiktaş'ın zaferi dünya basınında

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın elde ettiği sonuçla önemli bir başarıya imza attığı belirtilerek, "Beşiktaş gruptan üst tura çıktı. İlk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı. Artık Leipzig, Porto ile ikincilik mücadelesi verecek." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz gazetesi Daily Mail, "Beşiktaş tarihinde bir ilke imza attı" başlığıyla sunduğu haberde, siyah-beyazlı takımın hak ederek grup liderliğine uzandığını kaydederek, "Beşiktaş, evinde geriye düştüğü maçta büyük bir mücadele vererek aradığı golü Talisca ile buldu ve tarihinde ilk kez son 16 turuna adını yazdırdı." değerlendirmesini yaptı.

Fransız haber ajansı AFP, "Beşiktaş son 16 turunda" başlığıyla verdiği haberde, "Siyah-beyazlılar, 1992'de format değiştirerek bugünkü adını alan Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst tura yükselirken, G Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. Büyük başarı." yorumunda bulundu.

Haberde, Porto'nun ilk golünün ardından tribünlerde sessizlik oluşmasına rağmen Talisca'nın fileleri sarsmasıyla siyah-beyazlıların yeniden oyunun kontrolünü ele aldığı belirtilerek, Pepe'nin maç sonundaki "İlk kez son 16 turuna çıkıyoruz ve bunu seyircimiz önünde başardık. Beşiktaş, tebrikleri hak ediyor." açıklamalarına yer verildi.

Uluslararası spor kanalı Eurosport ise, performansı nedeniyle milli oyuncu Cenk Tosun'u överek, "Orta sahadan kaptığı topla ilerleyerek harika bir asiste imza atan Cenk Tosun, Talisca'ya grup liderliği golünü attırdı." değerlendirmesine yer verdi.

İtalyan Corriere dello Sport, Talisca ile Cenk Tosun'un fotoğraflarıyla okuyucusuna sunduğu haberde, Vodafone Park'ta seyirci desteğini alan Beşiktaş'ın birçok pozisyondan yararlanamadığını kaydetti.

ABD basınından USA Today, Beşiktaş'ın, Talisca'nın golünün yanı sıra Ryan Babel ve Ricardo Quaresma ile pozisyonlara girdiğini ve galibiyeti kaçıran taraf olduğunu belirtti.