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Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 12:00
Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

'in yıldız futbolcusu , toplamda kaydettiği 18 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılı içinde en çok gol atma rekorunu kırdı.

, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Apoel'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi. Müsabakada Madrid adına 2 gol kaydeden Portekizli yıldız futbolcu , bu maçla gol sayısını 8'e çıkararak bir rekora daha sahip oldu. Ronaldo, 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında toplamda 18 kez rakip fileleri havalandırarak, daha önce de kendisine ait olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

Portekizli futbolcu, 2016-2017 sezonun 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında 10 gol atmıştı.

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Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
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