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Saldırıya uğrayan Gazi onur konuğu olacak

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 16:50 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 16:54
Saldırıya uğrayan Gazi onur konuğu olacak

'da trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında 4 kişinin saldırısına uğrayan belden aşağısı tutmayan gazi, jandarma astsubay çavuş ve ailesi, ’un davetlisi olarak ’ya gelecek. Gazi Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı maçı, onur konuğu olarak izleyecek.

'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazi ve o gün araçta bulunan annesi Kadriye ve kız kardeşi Gamze Oktay'ın, Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu tarafından onur konuğu olarak davet edildiği belirtildi.

Aynı olayda saldırıya uğrayan ve sol bacağını kullanamayan diğer gazi jandarma uzman çavuş İbrahim Kızıklaş'ın, tedavisinin devam ettiği için karşılaşmaya gelemeyeceği bildirildi.

Özel bir hastanenin ambulansıyla 'ya gelecek olan Gazi Muzaffer Oktay, davetin, kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini belirterek, final niteliğindeki karşılaşmayı, Konyalılarla birlikte izleyeceğini ifade etti.

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