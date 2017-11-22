Saldırıya uğrayan Gazi onur konuğu olacak

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazi Muzaffer Oktay ve o gün araçta bulunan annesi Kadriye ve kız kardeşi Gamze Oktay'ın, Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu tarafından onur konuğu olarak davet edildiği belirtildi.

Aynı olayda saldırıya uğrayan ve sol bacağını kullanamayan diğer gazi jandarma uzman çavuş İbrahim Kızıklaş'ın, tedavisinin devam ettiği için karşılaşmaya gelemeyeceği bildirildi.

Özel bir hastanenin ambulansıyla Konya'ya gelecek olan Gazi Muzaffer Oktay, davetin, kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini belirterek, final niteliğindeki karşılaşmayı, Konyalılarla birlikte izleyeceğini ifade etti.