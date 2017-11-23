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Aytemiz 'da M'Billa şoku

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 17:54 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 17:56
Aytemiz Alanyaspor'da M'Billa şoku

Aytemiz ’da 'ın yokluğunda ileri uçta görev yapması beklenen M'Billa, bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

, cumartesi günü karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdür.

Sakatlıklarından dolayı ve Junior Fernandes'in Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği Alanyaspor'da, bir sakatlık şoku da bugün yaşandı. Turuncu-yeşilli takımda sakatlıktan yeni kurtulan ve Galatasaray karşısında Vagner'in yerine oynaması beklenen Etame M'Billa, bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

Kamerunlu forvet oyuncusunun antrenmanda adale ağrısı hissettiği ve bu nedenle idmanı yarıda bıraktığı öğrenilirken, M'Billa'nın durumunun ise yarın yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.

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Aytemiz Alanyaspor'da M'Billa şoku
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