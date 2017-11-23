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'den gol rekoru!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 13:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 13:47
PSG'den gol rekoru!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, 5'inci maçlar sonunda toplamda 24 gole ulaşarak rekor kırdılar.

Şampiyolar Ligi'nde gösterdiği performans ile şimdiden kupanın favori takımlarından biri haline gelen Paris Saint-Germain, yeni bir rekora da imza attı. 'nde dün gece Celtic'i evinde 7-1 mağlup ederek B Grubu'nda namağlup liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain, toplamda 24 gole ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund tarafından kırılan 21 gollük rekoru henüz grup maçları bitmeden kıran , Şampyonlar Ligi'nin grup aşamasında en fazla gol kaydeden takım olmayı başardı.

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PSG'den gol rekoru!
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