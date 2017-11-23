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'de haftanın hakemleri açıklandı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 14:18
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 13. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği:

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş:

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor:

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor:

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor:

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe:

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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