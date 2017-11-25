  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Altay'ın sembol ismine son görev

'ın sembol ismine son görev

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 15:52
Altay'ın sembol ismine son görev

'ın sembol isimlerinden bugün son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar futbolcu, antrenör ve altyapı koordinatörü olarak görev alan ve önceki gün 76 yaşında hayatını kaybeden için Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazına Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Sportif Direktör Özden Töraydın, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, kaptan Murat Uluç, eski başkanlardan Erdoğan Tözge, camianın önde gelen isimleri, taraftarlar, altyapı antrenörleri, Göztepe'nin efsane futbolcuları Nevzat Güzelırmak ile Halil Kiraz ve son olarak Karşıyaka'yı çalıştıran Teknik Direktör Hüseyin Hamamcı da katıldı. Şenol'un naaşı Urla Zeytinalan Mezarlığı'na defnedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'ın sembol ismine son görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN