Dev derbide tarihi geri dönüş!

Borussia Dortmund
'un Bundesliga 13. haftasında derbide ezeli rakibi Schalke
04 ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Dortmund ile Schalke 90+4. dakikada gelen golle 4-4 berabere kaldı.
Maça çok hızlı başlayan Bourssia Dortmund'un ezeli rakibi karşısındaki gollerini 12. dakikada Aubameyang, 18. dakikada kendi kalesine Stambouli, 20. dakikada Mario Götze, 25. dakikada Guerreiro kaydetti. Dortmund'da 72. dakikada Aubameyang ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Schalke'nin gollerini ise 61. dakikada Burgstaller, 65. dakikada Amine Harit, 86. dakikada Caligiuri ve 90+4. dakikada Naldo attı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund Bundesliga'da puanını 21'e çıkarırken, Schalke'nin puanı 24 oldu.
Borussia Dortmund, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Schalke ise gelecek hafta sahasında Köln'ü konuk edecek.