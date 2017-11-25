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kılıç kuşandı!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 12:42
Fikret Orman kılıç kuşandı!

Başkanı , Evkur Yeni Malatyaspor maçı sebebiyle geldiği Malatya’da tarihi ve turistik yerleri gezerek, yöresel kıyafetler giydi. Orman, kuşandığı kılıçla poz verdi.

Başkanı , Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya geldi. Başkan Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ile birlikte Malatya'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. Battalgazi Konağı'nı ziyaret eden Orman ve yöneticiler, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait kıyafetler giydi. Başkan Fikret Orman elindeki kılıçla basın mensuplarına poz verirken, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil kılıç ve kalkan, Hakan Özköse de balta ve kalkanla fotoğraf çektirdi.
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Fikret Orman kılıç kuşandı!
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