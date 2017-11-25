Göztepe - Akhisarspor (CANLI)

Bornova İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayan Göztepe - Akhisarspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GÖZTEPE: 0 - AKHİSARSPOR: 0

Takımların 11'leri şöyle:

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Selçuk, Rotman, Halil, Andre Castro, Gouffran, Jahovic

Yedekler: Günay, Emre Can, Sabri, Scarione, Ngando, Segbefia, Doğanay, Tayfur, Ghilas, Ömer

AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Kadir, Sissoko, Aykut, Larsson, Soner, Onur, Emnes

Yedekler: Bora, Fatih, Alperen, Orhan, Eray, Barbosa, Olcan, Muğdat, Hora

GÖZTEPE-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Göztepe'nin taraftarları Bornova Stadı'nı yine tıklım tıklım doldurdu. Hafta içinde satışa çıkan biletleri 30 dakika içinde tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler, bayrak, flama, atkı ve dövizlerle tribün şov yaptı. Göztepeliler, karşılaşma öncesi tüm futbolcuları teker teker tribüne çağırıp, takıma sevgi gösterilerinde bulundu. Konuk Akhisarsporlu taraftarlar da takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadı. Yaklaşık 400 yeşil-siyahlı taraftar kale arkasında karşılaşmayı izledi.



Geçen sezon 1'inci Lig'de 25 hafta Göztepe'yi çalıştıran ve sarı-kırmızılıların Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk eski takımına rakip oldu. Son olarak İzmir'de Göztepe'nin Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği maçta görev alan Buruk, 260 gün sonra Bornova Stadı'nda çıktı. Göztepeli taraftarların bir bölümü Okan Buruk'u alkışlarla karşıladı.



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Akhisarspor maçı 11'ine yine Sabri'yi almadı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Bursaspor maçında tecrübeli futbolcuyu yedek oturtan Tuna, bu maçta da Sabri'ye forma vermedi. Sabri'nin yerine Tanju sağ bekte oynadı. Tuna, yine 3 hafta sonra iyileşerek takıma dönen orta saha oyuncusu Oscar Scarione'yi 11'de değerlendirmedi. Tuna, Bursa maçında olduğu gibi kanatlarda Halil ve Gouffran'a şans verdi. Göztepe'de önceki hafta oynanan Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart gören savunma oyuncusu Schwechlen de maçı tribünde izledi.



Akhisarspor'da sakatlığı bulunan Serginho ve kart cezalısı Henrique İzmir'de sahaya çıkamadı. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Henrique'nin yerine Hollandalı golcü Marvin Emnes'e şans verdi.



Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk da meslektaşı Tamer Tuna gibi bir önceki haftanın 11'inde değişiklik yapmadı.



Her yıl 25 Kasım olarak kabul edilen Uluslararası Kadına Şiddete Hayır Mücadele Günü'ne Göztepe de destek verdi. Dünya genelinde konuya ilişkin farkındalığı artırmak için '25 Kasım'da turuncu giyinin' önerisine Göztepe Başkanvekili Talat Papatya'da kulak verdi. Papatya, turuncu giyinerek kadına karşı şiddete 'hayır' dedi.