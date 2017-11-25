Olimpiyat Stadı'ndan galip çıkmadı

TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada Chibuike'nin sol kanatta ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Ahmet Cebe'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere, Samsunspor savunmasının yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada Muhsin'in sağ köşeye doğru kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.

54. dakikada sağ kanattan Muhsin'in ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Halil'in ilk vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Halil'in yaptığı ikinci vuruşta top ağlara gitti. 1-1



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağatay Şahan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Emrah Ünal xx

İSTANBULSPOR: Okan xx, Kubilay xx, Wellington xx, Yalçın xx, Oğuzhan xx, Ali xxx (Mehmet dk. 84 ?), Halil xxx (Zafer dk. 66 x), Muhsin xx, Onur Ergün xx, Onur Kolay xx, Kojic xx (İbrahim dk. 58 x)

Yedekler: Umut, Şaban, Cajic, Muhammed, Tolga, Bougouhi, Eslem,

Teknik Direktör: Tamer Avcı

SAMSUNSPOR: Furkan xx, Erkam xx, Ercan xx, Hasan xx, Ufuk xx, Göksu xx, Kenan xx (Ramazan dk. 71 x), Çağrı xx, Ahmet xxx (Ömer dk. 61 x), Chibuike xxx, Samaras xx (Halil dk. 58 x)

Yedekler: Sifakis, Ahmet, Oğuz, Muhammet, Gökay

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Ahmet Cebe (dk. 39) (Samsunspor) Halil (dk. 54) (İstanbulspor)

Kırmızı kartlar: Wellington (dk. 45+1) (İstanbulspor), Erkam (dk. 90+1) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yalçın, Onur, İbrahim (İstanbulspor) Ramazan, Halil, Ercan, Hasan (Samsunspor)

LUCESCU, İSTANBULSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINI TAKİP ETTİ



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İstanbulspor - Samsunspor mücadelesini izledi.



TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanan Medipol İstanbulspor - Samsunspor mücadelesinde milli takım teknik heyetinden isimler takip etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenör Tayfur Havutçu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tribündeki yerini alarak, müsabakayı izledi.

ENGİN İPEKOĞLU: "ÜRETKEN OLAMIYORUZ"



Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, gol yollarında gerekli performansı gösteremediklerini söyleyerek, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı olmamız gerekiyordu ancak bunu yapamadık. Üretken olamıyoruz" dedi.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "İstanbulspor iyi bir takım. Atletik özellikleri iyi olan ve hücum geçişlerini güzel yapan bir takım. Maçtan önce 1 puana razı olurduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı olmamız gerekiyordu ancak bunu yapamadık. Üretken olamıyoruz. Devre arasına kadar mevcut kadroyla devam edeceğiz. Odaklanmak istiyorsak devre arası transfer yapmalıyız. İstanbulspor 10 kişi kalınca 3 puana yakın olan taraf bizdik" diye konuştu.

İpekoğlu, Yunan golcüleri Samaras'ın performansı hakkında ise şöyle konuştu:

"Gol kaçırmak da futbolun içinde var. Ama Samaras'ın daha fazlasını vermesi gerekiyor. Beklenen performansı alamadık."

TAMER AVCI: "OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPMADIK"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ikinci yarının başında buldukları penaltıyı değerlendirememelerine rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını belirterek, "İkinci yarı da etkili başladık. Penaltı bulduk ancak yine atamadık. Fakat oyun disiplininden de kopmadık" dedi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Oyuna çok iyi başladık. Rakip oyunu kendi alanında kabul etti. Devamlı top yapan bizdik fakat ön tarafta üretken olamadık. Tam golü bulacağız derken kırmızı kart oldu. İkinci yarı da etkili başladık. Penaltı bulduk ancak yine atamadık. Fakat oyun disiplininden de kopmadık. Golü bulduktan sonra takım halinde oynamaya başladık. Sonuç olarak güzel bir galibiyet aldık. Samsunspor'a da bundan sonrası için başarılar diliyorum" diye konuştu